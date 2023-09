Ochtendbladen zien massaal dezelfde tekortkoming bij Maurice Steijn

Maandag, 18 september 2023 om 07:47 • Laatste update: 07:49

Daags na de 3-1 nederlaag op bezoek bij FC Twente zijn de ochtendbladen niet mals voor het optreden van Ajax. De Amsterdammers leden voor de derde keer dit seizoen puntenverlies en bezetten een teleurstellende twaalfde plek in de Eredivisie. Met loodzware wedstrijden in Europa en de Eredivisie in aantocht neemt de druk op trainer Maurice Steijn alleen maar verder toe.

"Ajax zakt alsmaar verder weg in een poel van ellende", schrijft De Telegraaf. "Het bezoek aan FC Twente in de Grolsch Veste werd een ontluisterende ervaring voor de zwalkende ploeg van trainer Steijn. Minstens zo zorgelijk als de uitslag is het totale gebrek aan cohesie en vertrouwen binnen de Ajax-gelederen en dat belooft niet veel goeds voor de nabije toekomst met confrontaties tegen Olympique Marseille en Feyenoord voor de boeg."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook het Algemeen Dagblad ziet een gebrek aan leiderschap bij Steijn en stelt dat de Ajax-trainer zich amper nog dreunen kan permitteren. "Na de blamage in Sittard richtte Steijn de pijlen op de in zijn ogen te autonome technisch directeur Sven Mislintat. En ook in Enschede toonde de nieuwe trainer van Ajax zich niet bepaald een diplomaat in zijn analyse van de oorwassing. Opnieuw liet Steijn de mogelijkheid liggen om pal voor zijn spelers te gaan staan, zoals voorganger Erik ten Hag steevast deed bij een minder optreden."

Trouw refereert aan het feit dat Ajax de slechtste seizoenstart beleeft in zestig jaar. "De vraag in Amsterdam is nu wie daar debet aan is: Steijn, of toch de man die voor liefst 105 miljoen euro twaalf spelers met negen nationaliteiten kocht, Sven Mislintat? De vertoning in Enschede zet nieuwe vraagtekens bij het peperdure aankoopbeleid. Binnen vijf minuten moest Steijn basisdebutant Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic, beiden met een prijskaartje van 6 miljoen euro, attenderen dat zij hun man lieten lopen."

Volgens de Volkskrant 'speelde' Twente met Ajax. "Elf mannen kregen op de laatste zondag van de zomer een shirt van Ajax uitgereikt en mochten in de tempel van FC Twente een partijtje voetballen", aldus Willem Vissers. "Ajax schreef hoe dan ook geschiedenis zondag in Enschede, door als een ongeregeld zootje door een voetbalstadion te dwalen, op weg naar de grote, niet te vermijden afgang. Miljoenen bleken weinig waard. Verbijstering om Ajax en enthousiasme om FC Twente vochten om voorrang. Ajax werd voor rust dronken gespeeld."