Nu al spijt van transfer? ‘Ik kan niet geloven dat ik Bayern heb afgewezen’

Florin Manea heeft gemengde gevoelens bij de naderende overstap van Radu Dragusin naar Tottenham Hotspur. De Roemeense centrumverdediger van Genoa had reeds zijn jawoord gegeven aan Bayern München, maar arriveerde woensdag in Londen om de deal met the Spurs af te ronden.

Volgens Manea kwam Bayern dinsdag met een aanbieding die veel hoger lag dan die van Tottenham. Desondanks kiest Dragusin er voor om voor een transfersom van 24 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 30 miljoen euro, een meerjarig contract bij Tottenham te tekenen.

"De definitieve beslissing is vanochtend om acht uur genomen", laat Manea woensdag weten in gesprek met het Roemeense medium Gazeta Sporturilor. "We hadden al besloten voor Tottenham te kiezen, maar toen kwam er opeens een bod binnen van Bayern."

"We zeiden tegen Radu dat hij er eens goed over moest nadenken. Bayern is toch een van de grootste clubs ter wereld. Ik kan eigenlijk niet geloven dat ik Bayern heb afgewezen", voelt de zaakwaarnemer van Dragusin zich enigszins schuldig.

Dragusin ging overigens niet over een nacht ijs wat betreft de keuze voor Tottenham. "Bayern bood meer geld. Maar Radu dacht dat Tottenham de beste stap voor zijn loopbaan was. We hebben er vannacht nauwelijks van kunnen slapen. Napoli en AC Milan toonden eveneens interesse, maar het was altijd een droom van Radu om in de Premier League te kunnen spelen."

Manea is aan de andere kant ook trots op Dragusin, die zijn carrière verkiest boven meer geld. "Ik weet niet hoeveel mensen het aanbod van Bayern in de wind zouden hebben geslagen. Misschien komen ze in de toekomst nog een keer terug. Maar voor Radu telt nu alleen Tottenham."

Dragusin is met de transfer naar Tottenham in een klap de duurste Roemeense speler aller tijden. Adrian Mutu had dat record sinds 2003 in handen. Chelsea maakte destijds 22,7 miljoen euro over naar Parma voor de aanvaller.



