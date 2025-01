NRC onthult pijnlijk detail rond aanstelling van Brian Priske bij Feyenoord: 'Wat weinig mensen weten...'

Brian Priske mocht deze week tegen alle verwachtingen in tóch aanblijven als trainer van Feyenoord. Meerdere betrouwbare media meldden dat het lot van de 47-jarige trainer ongeacht het resultaat tegen Bayern München al bezegeld was en hij hoe dan ook moest vertrekken. Na de 3-0 zege op der Rekordmeister zag alles er plots anders uit.

Priske mocht toch op zijn post blijven zitten in De Kuip. Algemeen directeur Dennis te Kloese voerde donderdag een goed gesprek met de Deen en besloot hem nog een kans te geven. Wel vindt de beleidsman dat de prestaties in de Eredivisie beter moeten. Feyenoord staat immers op de vierde plaats.

Te Kloese maakte zich afgelopen zomer hard voor de komst van Priske, die overkwam van Sparta Praag. De ad van Feyenoord vertelde bij de aanstelling van de trainer dat de club ‘niet bepaald over één nacht ijs was gegaan’. Later werd bekend dat de clubleiding van Feyenoord onder andere meerdere wedstrijden van Sparta Praag had bezocht om Priske live te kunnen scouten.

Het NRC komt in een reconstructie over het uitgebleven ontslag van de Deense oefenmeester met meer informatie over zijn aanstelling. Hoewel Feyenoord 1,7 miljoen euro betaalde om Priske los te weken bij de Tsjechen en hem een driejarig contract gaf, was niet iedereen binnen Feyenoord overtuigd bij zijn komst, zo klinkt het.

“Wat weinig mensen weten, is dat er dan (tijdens zijn aanstelling, red.) intern al grote twijfel bestaat over de keuze voor Priske, blijkt uit gesprekken die NRC met betrokkenen voerde. Hoewel Te Kloese naar buiten toe hoog opgeeft over het selectieproces, vinden sommigen intern de zoektocht ‘een aanfluiting’.”

“Dat een data- en innovatieanalist die pas een jaar eerder overkwam van RKC Waalwijk dit belangrijke proces leidt, zorgt binnen de club voor vraagtekens. Er wordt op gewezen dat de clubleiding in de analyse had moeten zien dat Priske op belangrijke onderdelen verschilt van Arne Slot.”

Zo speelt Slot in een 4-3-3-formatie en kiest Priske in het begin voor een 3-4-3-opstelling, iets waar de Deen later op terugkomt. Ook wijst het NRC naar de voorbereiding en het game management van Slot. “Waar Slot in zijn coachingstijl vrij directief is met gedetailleerde instructies, hanteert Priske een meer vrije aanpak, waarin spelers zelf invulling mogen geven aan hun rol op het veld.”

Loodzware reeks

Hoewel Priske vooralsnog mag aanblijven bij Feyenoord, blijft het afwachten hoelang Te Kloese nog het vertrouwen houdt in de Deen. De club wacht bovendien een loodzware reeks, met uitwedstrijden tegen achtereenvolgens LOSC Lille, Ajax en PSV (beker).

Met name de duels met de Amsterdammers en de regerend landskampioen zijn bepalend voor de rest van het seizoen van de Rotterdammers. Bij een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA wordt de achterstand op de ploeg van Francesco Farioli liefst twaalf punten. Bij een verliespartij in Eindhoven ziet Feyenoord de normaal gesproken laatste kans op een prijs in rook opgaan.