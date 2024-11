‘Noussair Mazraoui wordt intern gezien als de beste aankoop van Manchester United in jaren’

Leiderdorper Noussair Mazraoui staat er goed op bij Manchester United, zo schrijft journalist Florian Plettenberg namens Sky Sports op X. De clubleiding én technische staf zijn enorm tevreden over zijn eerste negentien wedstrijden namens the Red Devils.

Manchester United nam Mazraoui afgelopen zomer voor slechts 15 miljoen euro over van Bayern München. Hoewel de vleugelverdediger als oude bekende van de inmiddels ontslagen Erik ten Hag moest vechten tegen vooroordelen, is de Marokkaans international inmiddels behoorlijk geliefd op Old Trafford.

“Noussair Mazraoui wordt intern gezien als een van de beste aankopen in jaren bij Manchester United”, schrijft Plettenberg vrijdag. “Zowel de clubleiding als de technische staf is enorm tevreden over zijn prestaties.”

Plettenberg gaat verder. “Mazraoui wordt gezien als een absolute leider. Men verwacht dat hij onder Rúben Amorim nog verder zal groeien in deze rol.”

Mazraoui ligt bij Manchester United nog tot medio 2028 vast. De Engelse grootmacht kan zijn contract vervolgens met een extra seizoen verlengen.

Volgens Transfermarkt is de 31-voudig international van Marokko inmiddels 30 miljoen euro waard. Mazraoui leverde Ajax in de zomer van 2022 geen transfersom op toen hij na afloop van zijn contract naar Bayern München vertrok.

In Nederland kent men Mazraoui voornamelijk van zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA. De veelzijdige rechtspoot werd met Ajax driemaal landskampioen van Nederland.