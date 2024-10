Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho zadelen Erik ten Hag met serieus probleem op bij Manchester United

Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho komen tijdens de aankomende interlandperiode niet in actie namens respectievelijk Marokko, Engeland en Argentinië, zo maken de bonden van die landen maandag bekend. De drie spelers van Manchester United kampen met blessures.

Vooralsnog is er weinig bekend over de ernst van de kwetsuren en voor hoe lang het drietal uit de roulatie zal zijn. Mogelijk zijn Mazraoui, Mainoo en Garnacho na de interlandbreak beschikbaar voor Erik ten Hag.

Mochten zij niet fit genoeg blijken te zijn als Manchester United de Premier League hervat, zou dat bijzonder slecht nieuws betekenen voor de club. The Red Devils verkeren in belabberde vorm en Ten Hags positie als hoofdtrainer staat hevig ter discussie.

Mazraoui, Mainoo en Garnacho waren afgelopen zondag nog basisspelers toen Manchester United op bezoek ging bij Aston Villa. Op Villa Park kwamen de manschappen van Ten Hag niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Halverwege het duel tegen the Villans moest Harry Maguire de strijd staken. De huidige nummer veertien van Engeland laat weten dat later meer bekend zal worden over de ernst van zijn blessure.

Naast de eerder genoemde namen bezetten ook Tyrell Malacia, Luke Shaw, Leny Yoro en Mason Mount nog altijd een plekje in de ziekenboeg op Old Trafford.

Over een kleine twee weken, op zaterdag 19 oktober, vervolgt Manchester United de competitie met een thuiswedstrijd tegen Brentford. The Bees zijn met tien punten uit zeven wedstrijden verdienstelijk aan het seizoen begonnen.