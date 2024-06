NOS-talkshow Studio Fußball krijgt bakken met kritiek: ‘Dit is echt tenenkrommend slecht’

Het NOS-programma Studio Fußball kan nog niet bepaald rekenen op veel lof. De publieke omroep maakt tijdens het EK iedere dag een talkshow. Kijkers verbazen zich echter over de gasten die de eerste twee dagen werden uitgenodigd en doen op social media hun beklag.

Voorafgaand aan de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland werden radio dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga uitgenodigd om vooruit te blikken op het duel in München. Zaterdagavond zat rapper Donnie in de studio tijdens het duel Italië - Albanië.

Ook Marco van Basten, die tijdens deze wedstrijd als analyticus te gast was, moest het ontgelden. In een item over het Nederlands elftal gaf Van Basten toe dat hij geen echte mening heeft over de mogelijke opstelling van Oranje zondag tegen Polen.

"Ik moet zeggen dat ik me er niet heel erg op voorbereid heb", zei Van Basten enigszins verrassend in Studio Fußball. "Ik vind wel dat ze in de afgelopen twee wedstrijden prima hebben gespeeld. Dus dat is op zich goed, en dat geeft plezier. En voor de rest sluit ik me bij Dionne (Leonne Stentler, red.) aan."

In een interview met Voetbal International vertelde presentator Sjoerd van Ramshorst eerder deze week dat de NOS met Studio Fußball probeert ‘een voetbalsfeertje te creëren’. Over Van Basten sprak Van Ramshorst enthousiast. “Ik vind het altijd mooi om met hem te werken. Het leukste aan Van Basten vind ik dat hij zo lekker onvoorspelbaar is. Dat maakt hem een hele goede televisietalkshowgast.”

De talkshow valt tot nu toe echter niet bepaald in de smaak, zo valt ook op te maken uit de reacties op X hieronder. Zondagavond begint Studio Fußball om 20.15 uur met Van Basten, Manchester United-manager Erik ten Hag en acteur Yannick van de Velde als studiogasten.

Dat Studio Fussball gaat echt helemaal nergens over hé. Dit kan toch veel beter allemaal jongens. Hoe moeilijk is het nou om een inhoudelijk voetbalprogramma te maken. Het lukt de NOS al jaren niet — Patrick (@TheSillyP) June 15, 2024

#studioFußball dit is echt zo tenenkrommend slecht. Marco van Basten zit daar ongeïnteresseerd alles maar af te kraken en over de rest hoeven we het ook niet te hebben. Volgende keer wellicht iets meer Kees Kwakman, Bas Nijhuis, Henk de Jong? Ik noem maar iets #nos #EURo2024 — Fedde (@FeddedeJong1) June 15, 2024

Rapper Donnie, Marco van Basten, Leonne Stentler... Hier gaat ons overheidsgeld naartoe. Wat een aanfluiting. Zet daar gewoon Louis van Gaal en Dick Advocaat neer. Wij willen serieuze analyses. Toch niet van dit trio. van Basten is lui, laat die lekker golfen.#nosvoetbal — Dubbelvla007 (@Dubbelvla007) June 15, 2024

Van mij mag het eindtoernooi naar een andere zender. Wat maakt de NOS er een potje van en dat is de laatste jaren erger geworden. Dat geforceerde diversity ten koste van knowhow, de kleuterschool items. Mijn jeugdheld Marco…. Pffff #EURo2024 — John van Lottum (@johnvanlottum) June 15, 2024

Italianen die geen woord verstaan, van Basten die geen wedstrijd heeft gezien en Donnie als tafelgast die heel gezellig is maar niks van voetbal weet… ?? #studiofussball — Cas (@CasBuunk) June 15, 2024

Wat is dat studio fussball met Sjoerd van Ramshorst een inhoudsloos programma met allemaal populaire oninteressante itempjes. #studiofussball Gezochte onderwerpen. Weinig echt voetbal nieuws. — Bert (@bouwealbert) June 15, 2024

De NOS heeft de crème de la crème van de Nederlandse analytici opgetrommeld. Gisterenavond Sander Lantinga en Coen Swijnenberg en nu Donnie. Ik zeg maar een keer niks over Leonne Stentler. #euro2024 #nosvoetbal #studiovoetbal — Joey Mansveld (@JoeyMansveld) June 15, 2024

Mensen, kinderen, wat is dat #studiofussbal van de #nos slecht. Van Basten die 'geen idee' heeft van eigenlijk alles, die dame-omdat-t-moet die wat open deuren intrapt en rapper Donnie die, tsja. Tenenkrommend. Daar werkt dan 80 man redactie aan. — Johannes Keuning (@JohannesKeuning) June 15, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties