NOS-presentator corrigeert Ronald Koeman voor Nederland - Engeland: ‘Je moet er nooit een streep doorheen zetten’

Ronald Koeman heeft een goed gevoel voorafgaand aan de halve finale op het EK tegen Engeland. De bondscoach laat in gesprek met de NOS weten dat deze generatie, net als die in 1988, een titel verdient en dat de titel van 36 jaar geleden 'doorkruist moet worden', om zo de huidige generatie de kans te geven hun eigen geschiedenis te schrijven.

"Ik heb altijd een gevoel", vertelt Koeman in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. "De ene keer klopt dat, de andere keer niet. Ik heb een goed gevoel, we genieten van het moment. We weten dat we één wedstrijd moeten winnen om kans te houden om onze droom te verwezenlijken. Daar zullen we heel goed in moeten zijn vanavond."

Stekelenburg vraagt vervolgens of Koeman 'het gevoel van '88' bij zijn spelers erin heeft proberen te brengen. "Ja... Ik ben niet iemand die altijd maar over vroeger praat. Het wordt tijd dat dat doorkruist wordt en er een streep doorheen gaat. Deze generatie verdient ook een titel, want daar praat je over."

Presentator Gert van 't Hof is het niet helemaal eens met de bewoording van Koeman. "Ik zou hem toch willen corrigeren. Je moet er nooit een streep doorheen zetten. Misschien één ernaast, dat zou mooi zijn, hè?"

Van der Vaart is het daarmee eens. "We hebben het natuurlijk altijd over '88 en dit is het uitgelezen moment, met hem als bondscoach en zijn broer erbij", doelt Van der Vaart op assistent-trainer Erwin Koeman, die net als Ronald deel uitmaakte van de gouden generatie in '88.

"Dit is een mooi moment natuurlijk, en ook weer in Duitsland. Dus waarom niet? Wat ik wel wil zeggen: ze zijn wel tevreden met de halve finale. Je moet niet tevreden zijn en dan rustig achteroverleunen. Het is wel écht mogelijk. Je moet er wel in geloven."

Van der Vaart krijgt van sommige spelers het gevoel dat het toernooi al geslaagd is. "Nee, het is nog niet geslaagd! Vandaag is de eerste echte grote test. Daar moet je doorheenkomen en dan speel je gewoon de finale. Je moet er wel in geloven dat je dat kan bereiken." De winnaar van Nederland - Engeland treft Spanje in de finale.

