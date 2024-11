Noord-Hollandse derby tussen Telstar en FC Volendam levert geen winnaar op

De Noord-Hollandse derby tussen Telstar en FC Volendam heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen kwamen op voorsprong, maar meer dan een 2-2 gelijkspel zat er niet in. Door het gelijkspel blijft Volendam steken op plek vijf, waar het vier punten meer heeft dan het als zevende geplaatste Telstar.

Bijzonderheden:

Telstar was in grote delen van de eerste helft de betere partij, maar Volendam wist de derby na iets meer dan een half uur spelen open te breken. Henk Veerman reageerde het alertst uit een hoekschop en frommelde de bal binnen: 0-1.

De gelijkmaker van Telstar kwam gezien de verhoudingen op het vel niet geheel uit de lucht vallen. Een voorzet van Zakaria Eddahchouri kwam terecht bij Mees Kaandorp, die op zijn beurt Youssef El Kachati bereikte. Met een volley trok laatstgenoemde de stand gelijk op Sportpark Schoonenberg: 1-1.

Ook aan het begin van de tweede helft van Telstar de bovenliggende partij. Tyrese Noslin zag zijn twee schoten respectievelijk over en via een verdediger naast gaan. Uit de daaropvolgende hoekschop volgde geen treffer voor Telstar. Enkele minuten later was het alsnog raak. El Kachati legde terug op Danny Bakker, wiens uithaal doeltreffend bleek: 2-1.

Volendam moest in de achtervolging en vond de gelijkmaker vrij snel. Alex Plat stond op de juiste plek bij een hoekschop en verschalkte Ronald Koeman junior met een rake kopbal: 2-2. Beide ploegen kregen kansen op een volgende treffer, die niet meer zou vallen.