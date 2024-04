Noodlijdend Vitesse heeft heel snel heel veel geld nodig: 19 miljoen euro

Vitesse heeft op korte termijn heel veel geld nodig. Bronnen melden aan De Telegraaf dat liefst negentien miljoen euro moet worden opgehoest om het huidige seizoen uit te spelen, de degradatie op te vangen en zelfstandig door te gaan zonder de Amerikaanse zakenman Coley Parry als eigenaar.

De licentiecommissie van de KNVB en het Ministerie van Economische Zaken hebben uit handen van de nieuwe clubleiding van Vitesse een reddingsplan overhandigd gekregen dat ervoor moet zorgen dat de club niet omvalt.

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes, voorzitter van de Raad van Commissarissen Peter van Bussel en adviseur Paul van der Kraan hebben gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van de problemen, waaruit is gebleken dat Vitesse liefst 19 miljoen euro nodig heeft.

Vitesse hoopt het voortbestaan te redden middels een zogenaamd Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA-procedure). Middels die wet kan een regeling worden getroffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Indien schuldeisers en schuldenaren samen niet tot een akkoord komen, kan de rechtbank in dat geval alsnog een akkoord goedkeuren. Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord.

VVV-Venlo en ADO Den Haag wisten in het verleden met een dergelijke WHOA-procedure al het vege lijf te redden. Reijntjes maakte het proces bij ADO al van dichtbij mee en weet dus wat ervoor nodig is.

Een ander belangrijk thema in het reddingsplan is een mogelijke deal met met Nedstede. Vitesse hoopt bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie tot een huurverlaging te komen met de stadioneigenaar.

De begroting van Vitesse moet in de eerste divisie uitkomen op 13 miljoen euro. 2,4 miljoen euro aan huurkosten zijn dan niet op te brengen voor de Arnhemse club. Het lijkt er echter op dat Nedstede-eigenaar Michael van de Kuit niet van plan is water bij de wijn te doen.

Parrey laat weten dat de huidige situatie hem aangrijpt. "Ik wil dat Vitesse overleeft. Ik begrijp echt niet hoe het zover heeft kunnen komen, maar ik zal op geen enkele wijze de redding van de club in de weg staan. Het is ook in mijn eigen belang dat Vitesse blijft bestaan."

