Noni Madueke kan Chelsea verlaten; één club met interesse genoemd

De start van het nieuwe Premier League-seizoen komt steeds dichterbij, maar het is nog maar de vraag of Noni Madueke (22) dan de clubkleuren van Chelsea verdedigt. Fabrizio Romano sluit niet uit dat de linkspoot een transfer maakt.

Volgens de Italiaanse transfergoeroe mag de voormalig PSV'er namelijk bij 'een goed bod' vertrekken van Stamford Bridge. Mogelijk gaat Madueke nog deze zomer elders in Engeland aan de slag.

De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten, die over een contract tot medio 2030 beschikt, kan namelijk rekenen op interesse van Newcastle United. Hoe concreet de belangstelling van the Magpies is, is vooralsnog onbekend.

Premier League Newcastle United NEW 2024-08-17T14:00:00.000Z 16:00 Southampton SOU

Premier League Chelsea CHE 2024-08-18T15:30:00.000Z 17:30 Manchester City MCI

Madueke staat sinds januari 2023 onder contract bij Chelsea. Destijds namen de Londenaren hem voor 35 miljoen euro over van PSV.

Echt succesvol is Madueke nog niet geweest voor the Blues. In 46 wedstrijden voor de club, waarvan een aanzienlijk deel als invaller, was hij goed voor 9 doelpunten en 3 assists.

Transferplannen Chelsea

Madueke is niet de enige Chelsea-speler die op de nominatie staat om te vertrekken. Romelu Lukaku, vorig seizoen nog verhuurd aan AS Roma, wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan Napoli.

Indien João Félix de overstap naar Londen maakt - Chelsea is met Atlético Madrid in onderhandeling over de Portugees - mag ook Raheem Sterling Stamford Bridge verlaten. Vooralsnog is er echter nog geen concrete interesse in de Engelsman.