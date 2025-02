Santiago Gimenez hoopt dat Feyenoord het ver gaat schoppen in de Champions League, zo vertelt de aanvaller van AC Milan na de uitschakeling tegen zijn oude ploeg aan Noa Vahle van Ziggo Sport. Het interview moest kort blijven, zo was de instructie van de Italiaanse woordvoerders.

Hélène Hendriks introduceert het interview tussen de Mexicaanse aanvaller en Vahle door expliciet te benoemen dat Noa 'maar twee vragen' mag stellen. Na afloop van het vraaggesprek tussen het duo verduidelijkt ze dat dat op verzoek van de Italiaanse perschefs was en niet de mening van de spits zelf.

Gimenez was zelf een van de hoofdrolspelers bij de tweede onderlinge ontmoeting van het tweeluik. De voormalig publiekslieveling van Feyenoord opende na welgeteld 38 seconden te scoren en juichte ingetogen.

"Er zijn veel emoties", reageert de aanvalsleider na de teleurstellende avond in het San Siro. "Ik ben verdrietig nu want we hebben niet kunnen doorstoten naar de volgende ronde. We moeten leren en oplossingen hebben als er dingen gebeuren."

"De felicitaties aan Feyenoord, ik hoop dat ze nog veel verder komen", zo zal de Feyenoord-fan in Gimenez het vervolg van zijn oude ploeg in de Champions League nauwgezet volgen.

Dan stelt Vahle toch nog stiekem een derde vraag aan de Mexicaan, door te polsen hoe Gimenez zijn eerste weken in de Italiaanse modestad beleeft. "Ik hou ervan. De fans, teamgenoten en de staf hebben me een warm welkom gegeven."

"Ik hou ook van de stad en het eten, dus ik ben hier heel blij", besluit de aanvaller, die met AC Milan de teleurstellende zevende plek inneemt op de ranglijst van de Serie A.