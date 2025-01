PSV neemt het dinsdagavond op tegen Rode Ster Belgrado. Een goed resultaat in het zevende Champions League-duel is van cruciaal belang voor de Eindhovenaren. De Serviërs doen er in ieder geval alles aan om de boel te ontregelen.

“Ik vind het heel erg leuk om een kijkje te nemen in de kleedkamer”, doet Noa Vahle namens Ziggo Sport verslag vanuit het omkleedhok van PSV in Belgrado. “En je zou denken dat, bij een oud stadion, dat het een beetje een vervallen is. Maar dat valt eigenlijk wel mee.”

“Prima, lekkere, zachte stoeltjes voor de heren dus dat ziet er eigenlijk allemaal hartstikke goed uit.” Toch heeft Vahle één puntje van kritiek wat betreft de uitkleedkamer in de Servische hoofdstad.

“Het enige ding is dat het er bloedheet is. Maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat het buiten min twee graden is, dus dat het verschil een beetje groot is”, zoekt de presentatrice naar een verklaring.

Vahle verwacht dat Peter Bosz een belangrijke toespraak gaat houden, vlak voordat de Eindhovenaren het duel met de Serviërs aftrappen. “Ik denk dat hij gaat zeggen: dit is echt de allerbelangrijkste van het weekend dit seizoen.”

Youri Mulder vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is. “Ja, dat doen ze expres, die kachel oppoken. Noa moet even de deur open doen, dat het daar wat gaat tochten”, is het advies van de oud-voetballer.

“Je komt zo’n kleedkamer binnenlopen, het is daar bloedheet. Ze doen altijd iets om je te irriteren”, zo denkt Mulder dat de tegenstander PSV doelbewust probeert te saboteren.