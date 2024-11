Noa Vahle grapt live op tv over gewicht Rafael van der Vaart: ‘Wil je nog wat terugzeggen?’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een fragment van Ziggo Sport, waarin verslaggeefster Noa Vahle grapt over het gewicht van analist Rafael van der Vaart.

Vahle kreeg tijdens de uitzending rondom Feyenoord - RB Salzburg (1-3) een minuut zendtijd, waarin ze een inkijkje gaf in een nieuw element in de spelerstunnel van Ajax. Francesco Farioli heeft een muur vrijgemaakt voor portretten van spelers uit ‘De Club van 100’, een officieuze lijst van voetballers die honderd of meer officiële wedstrijden hebben gespeeld namens Ajax.

Analisten Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, woensdagavond aanwezig in de studio, hangen daardoor ook met hun portret in de spelerstunnel van Ajax. Vahle was in een lollige bui. “Hier zien we Wesley Sneijder, mét nog een beetje haar.”

Vervolgens loopt Vahle naar het portret van Van der Vaart. “Hij maakte zijn debuut op 19 april 2000. Jeetje man, dat is ruim 24 jaar geleden. En zo te zien ook 24 kilo! Maar goed, fijne avond mannen.”

Van der Vaart pakt de grap van Vahle sportief op. “Maar was zij toen al geboren? ” Wytse van der Goot haakt in. “Waarschijnlijk twee weken daarvoor, dus ze weet niet wat ze zegt. Wil je nog wat terugzeggen?”

“Nee”, reageert Van der Vaart met een grote glimlach op zijn gezicht. “Noa is superlief. Bovendien ben ik blij als het maar 24 kilo is!”