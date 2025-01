Noa Vahle en Youri Mulder lachen om 'knullige' presentatie van Antony bij Real Betis

Youri Mulder denkt dat Antony veel beter bij Real Betis past dan bij Manchester United, zo maakt hij duidelijk in de studio van Ziggo Sport. Bovendien worden er beelden getoond van de presentatie van de Braziliaan bij de club uit Sevilla, en Mulder noemt de video ‘een beetje knullig’.

Antony maakt het seizoen op huurbasis af bij Real Betis, zo bevestigde Manchester United zaterdag via de officiële kanalen. De overgang hing al enige tijd in de lucht: onder meer Fabrizio Romano meldde de afgelopen periode al dat er een deal aanstaande was.

The Red Devils en Betis kwamen in de afgelopen weken nader tot elkaar. Vanaf het begin leek een huurdeal de meest realistische optie en die is er dus ook gekomen. De presentatievideo van Betis is enigszins opvallend, vindt Mulder.

Op de beelden van Betis is te zien dat Antony achter een aantal vellen papier staat, die stuk voor stuk worden weggetrokken. Op het fotopapier zijn foto’s van de vleugelaanvaller te zien in shirts van Ajax, Manchester United en de Braziliaanse nationale ploeg.

“Ze hadden geen geld voor het aankondigingsfilmpje, want ze hebben gewoon vijf A4’tjes geprint”, merkt Noa Vahle op. Ook Mulder moet lachen om de beelden: “Een beetje knullig dit, of niet?”

“Dit is natuurlijk wel een goede stap voor hem”, vervolgt Mulder op serieuze toon. “Het Spaanse voetbal past misschien ook meer bij hem. In Engeland was het misschien ook iets te hoog gegrepen.”

“Manchester United is nou ook niet echt een club waar het lekker voetballen is. Er ligt altijd zoveel druk op, en bij het publiek heeft hij ook niet echt een goede indruk achtergelaten. Dus dan moet je daar denk ik weg”, aldus Mulder.