Noa Lang wekt na Spanje - Nederland verbazing met opvallende post op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die zelf een video van zijn gemiste penalty plaatst.

De 25-jarige Lang beleefde tegen Spanje (3-3, 5-4 nederlaag na strafschoppen) een ongelukkige invalbeurt. Tot overmaat van ramp miste de aanvaller van PSV in Valencia de eerste Nederlandse penalty. Opvallend genoeg plaatst Lang een video daarvan op zijn eigen kanalen.

Lang nam zijn penalty in Mestalla vol overtuiging, maar zag de bal uiteenspatten op de lat. Een tweede gemiste penalty van Donyell Malen (Aston Villa) werd het Nederlands elftal uiteindelijk fataal.

“Zonder het donker zouden we nooit de sterren zien”, schrijft Lang bij de beelden van zondag. Ook het nummer ‘Proud Of Me’ van de Amerikaanse artiesten Fridayy en Meek Mill is bijgevoegd.

Op X zorgt het bericht van Lang voor de nodige hilariteit. “Ik heb nog nooit iemand een filmpje van zijn gemiste penalty zien posten”, schrijft een Nederlandse voetballiefhebber. “En dan die naam van de track hahaha”, voegt een ander toe.

Lang kan rekenen op steun van een aantal collega-internationals. Zo reageren onder meer Nick Olij, Denzel Dumfries, Quinten Timber, Justin Kluivert, Joshua Zirkzee en Cody Gakpo. Ook voormalig internationals als Leroy Fer en Quincy Promes scharen zich achter hun vriend.

PSV’er Couhaib Driouech meldt zich met een duidelijke boodschap. “Zondag”, refererend aan de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax. De commentsectie onder het bericht van Lang was overigens enkel geopend voor mensen die hij zelf volgt.