‘Noa Lang was daar emotioneel over, hij was er met zijn hoofd niet bij’

Generatie Z neemt over bij het Nederlands elftal. Dat is de insteek van een artikel dat de NOS dinsdagochtend plaatst. Ruim driekwart van de huidige selectie bestaat uit jongens die tussen 1997 en 2012 geboren zijn.

In gesprek met de NOS spreekt Heracles Almelo-trainer Erwin van de Looi over een aantal internationals uit Generatie Z. Tussen 2018 en 2023 was hij trainer van Jong Oranje, een tussenstation voor vele talenten.

Noa Lang, geboren in 1999, is misschien wel de meest besproken Oranje-international uit Generatie Z. Van de Looi wordt gevraagd naar zijn ervaringen met de 25-jarige buitenspeler van PSV.

“Noa is een jongen waar je alleen van kan houden”, begint de Gelderse trainer. “Een keer heb ik hem niet opgeroepen. Hij ging van Ajax naar Club Brugge, wilde verhuurd worden, maar werd verkocht. Dat gebeurde allemaal tijdens de interlandbreak bij ons.”

Van de Looi staat nog steeds achter zijn keuze. “Hij was daar emotioneel over. ls Noa blij is, is hij echt blij, als hij verdrietig is, echt verdrietig. Hij was er met zijn hoofd niet bij, logisch, alleen ik moest de belangen van Jong Oranje waarborgen en heb hem de volgende keer niet opgeroepen.”

Van de Looi en Langs kwamen uiteindelijk in Rotterdam bijeen om het een en ander te bespreken onder het genot van een kop koffie. “Vanuit Gen Z weet ik dat je iemand zo kan inspireren en helpen. Daarnaast is het gewoon part of the job.”

De trainer geniet van Generatie Z in het grote Oranje. "Het is mooi om te zien. In beide lichtingen zit veel talent. Als je die combineert met spelers als Virgil van Dijk en en Frenkie de Jong krijg je een heel mooi team. Zeker weten", concludeert Van de Looi.