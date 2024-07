Noa Lang verbaast Guus Til met uitmuntende kennis in quiz

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die Guus Til compleet verrast.

Noa Lang heeft Guus Til een kant laten zien die zijn ploeggenoot niet van hem kende. In een video-item van PSV wordt het duo getest op topografische kennis, en Lang blijkt de hoofdsteden van bijna alle genoemde landen te kennen.

