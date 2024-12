Noa Lang sneert met één emoji naar PSV-fan die hem bekritiseert

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die door Hans Kraay junior beloond wordt voor zijn muzikale carrière.

Eind oktober zorgden Lang en Kraay junior samen voor een bijzonder schouwspel van een interview. Bij de 6-0 zege van PSV op PEC Zwolle scoorde de aanvaller van PSV, die na zijn doelpunt een shirt omhooghield, met op de achterkant 9+1. Hij doelde daarmee op zijn nummer Damage, samen met Ronnie Flex.

Na afloop interviewde Kraay junior de excentrieke vleugelspits en vroeg hem waarom hij zijn doelpunt zo vierde: “9+1 is mijn rugnummer", reageerde Lang. "Je hebt m’n liedje toch wel gehoord?” In zijn nummer met Ronnie Flex is één van zijn zinnen: “Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.”

Kraay junior, die zegt dat hij het nummer van Lang wel heeft gehoord, wil vervolgens op serieuzere toon verder. “Even serieus… Waarom krijgen we na elke goal het circus Noa Lang?”, aldus de verslaggever. “Past bij mij”, reageert Lang. “Praat maar, ik scoor wel dan.”

Kraay jr. vraagt zich vervolgens af of Lang niet normaal kan juichen. “Generatiekloof, denk ik”, aldus Lang. “Maar verder vind ik jou een topgozer.” Nu reikt uitgerekend de analyticus een gouden plaat uit aan de PSV'er, wegens het succes van zijn nummer.

"Ik kan even niet uit mijn woorden komen", reageert Lang blij verrast op het fraaie gebaar van de voormalig voetballer. "Damage is goud. Iedereen bedankt voor het streamen. Shoutout naar Ronnie Flex en mijn grote vriend Hans Kraay, van wie ik hem heb mogen ontvangen. Op naar meer, jullie zijn nog niet van me af", belooft de voormalig Ajacied.

In zijn Instagram-comments, het medium waar Lang trots poseert met de plaat, kan hij het niet laten om op kritiek op zijn persoon te reageren. Volgens een PSV-fan moet de voetballer 'stoppen met de arrogante houding naar onze supporters'. Lang reageert met één emoji, die vaak gebruikt wordt om te duiden dat iemand liegt.