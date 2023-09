Noa Lang scoort miljoenenhit met rapnummer: ‘Ben een lastpak voor een reden’

Vrijdag, 15 september 2023 om 09:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Noa Lang heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn nummer ‘Noano 7K op je feestje’ op alle streamingplatformen gepubliceerd. De 24-jarige aanvaller heeft een hit te pakken, want het nummer lekte deze zomer al gedeeltelijk uit. Op TikTok staat de teller inmiddels al boven de zeven miljoen. “Noano, lastpak voor een reden”, zegt Lang direct aan het begin van het nummer. Op een aanstekelijke beat is vervolgens meerdere keren het refrein te horen: “Noano op je feestje, Noano zingt vocaal op je feestje. tbs, al mijn jongens zijn vervelend.”

Lang maakte de single samen met artiest en jeugdvriend ‘Antybanty’. “Ik en Noa kennen elkaar al bijzonder lang. Ik maak al een tijdje muziek en Noa kwam eens langs in mijn studio. Hij heeft een passie voor rapmuziek en we hebben al lachend iets opgenomen. Eigenlijk hebben we dat liedje heel snel gemaakt zonder veel na te denken. Het begon als een grap, maar het is wat uit de hand gelopen”, aldus ‘Antybanty’.

Lang liet Club Brugge deze zomer achter zich voor een overstap naar PSV. Bij zijn presentatie ging hij kort in op het nummer. “Welk lied ik draai in de kleedkamer als ik de muziek mag bepalen? Mijn eigen liedje. Waarom niet? Zelfpromotie”, zei hij met een grote glimlach. De roep om het nummer uit te brengen werd steeds groter. Donderdagavond zette lang al een teaser op zijn sociale media. “Dit wilden jullie toch? Vrijdag om middernacht online”, schreef hij bij zijn post.