Noa Lang reageert razendsnel op ‘haatreactie’: ‘Hoe is het in de Albert Heijn?’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die via Instagram gevat reageert op een ‘hater’.

Via Instagram deelt de Rotterdamse rapper Trapjack maandag een aantal rapteksten die op zijn nieuwste project lijken te komen, dat vermoedelijk over elf dagen uitkomt. Ook Lang passeert de revue. “Itami vol maar ben met Noa dus komt goed.”

Screenshot van de reactie van Lang.

Jack lijkt daarmee te doelen op een populair restaurant in Rotterdam aan de Kop van Zuid. De rapper schetst een situatie waarin hij alsnog een volgeboekt Itami binnenkomt, omdat hij Lang aan zijn zijde heeft. De aanvaller van PSV reageert. “Hahahah als je weet dan weet je.”

Lang krijgt vervolgens direct een reactie van een ‘hater’. “Hoe is het op het EK?” De Capellenaar moest het EK laten schieten vanwege een langdurige hamstringblessure. Lang zit blijkbaar niet te wachten op vervelende reacties, zo blijkt uit zijn respons. “Hoe is het in de Albert Heijn? Nog Lang plaatjes verkocht?”

