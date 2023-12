Noa Lang poseert op zonnig vakantieoord met sterspeler van Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang.

De sterspeler van PSV kwam op vakantie Lutsharel Geertruida tegen. Lang poseerde samen met de verdediger van Feyenoord voor een zonovergoten foto op zijn socials.

