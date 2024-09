Noa Lang lijkt met foto op Instagram te hinten op terugkeer in wedstrijdselectie PSV

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die via Instagram hint op een terugkeer in de selectie van PSV.

Lang zat op 24 augustus voor het laatst bij de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren, die toen met 1-7 wonnen van Almere City. Sindsdien is de buitenspeler om onduidelijke redenen niet meer geselecteerd door Bosz.

Twee dagen voor de Champions League-ontmoeting met Juventus lijkt Lang duidelijk te maken toch weer terug te keren in de selectie. Op Instagram plaatst de vleugelspits namelijk een foto in PSV-tenue met de Champions League-bal in zijn handen.