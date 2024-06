Noa Lang heeft medelijden met één tegenstander: ‘Hij speelde gewoon bij City’

Noa Lang blikt met goede herinneringen terug op het Champions League-duel met Sevilla van afgelopen seizoen. Te gast in het Youtube-programma SUPERGAANDE met Broederliefde vertelt hij onder meer over het moment dat hij uitblonk tegen Jesús Navas, maar maakt hij ook duidelijk waar hij een hekel aan heeft als aanvaller.

“Soms proberen ze me op de enkels te trappen. Maar dat en dubbele dekking: geen probleem”, zo vertelt de buitenspeler van PSV over waar hij tegenaan loopt als aanvaller. “Kom maar. Het vervelendste vind ik als ik tegen een back sta die de hele tijd naar voren loopt.”

Verder gaat Lang desgevraagd dieper in op zijn kenmerken als speler en op hoe zijn eerste actie er doorgaans uitziet. “Mijn vader zegt altijd dat ik een diesel ben.”

“In de eerste tien minuten denk je van: waar is Noa? Hij heeft de bal niet eens geraakt. Maar daarna timen, weet je. Ik ben ook iemand die bij zijn eerste balcontact gelijk wil gaan”, legt hij uit.

“Ik weet dat er jongens zijn die altijd rustig in de wedstrijd willen komen en in het begin alleen kaatsen. Ik wil gewoon gelijk gaan. Soms gaat het fout en soms gaat het goed. Maar dat is hoe het is: als het fout gaat probeer ik het de volgende keer weer.”

Tot slot denkt Lang terug aan een wedstrijd waarin de directe tegenstander volgens hem duidelijk moeite had met zijn spel. “In die wedstrijd tegen Sevilla”, herinnert Lang zich.

“Ik keek af en toe naar Jesús Navas en ik zag in zijn ogen dat hij het niet leuk vond. Ik voelde wel dat hij respect voor mij had. Die man speelde gewoon bij Manchester City en Spanje in de basis. En nu tegen een youngboy uit Zevenkamp”, aldus Lang.

