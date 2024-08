Noa Lang doet opmerkelijke onthulling: ‘Ik ben eerlijk: ik heb een trauma’

Noa Lang kan nog niet vrijuit spelen, zo geeft hij aan in gesprek met Hans Kraay junior voor de camera van ESPN. In de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (4-5 na strafschoppen) was de aanvaller van PSV weliswaar goed voor een doelpunt, maar hij is mentaal nog niet topfit, zo vertelt Lang.

De Johan Cruijff Schaal werd zondagavond gewonnen door Feyenoord. Lang was verantwoordelijk voor de openingstreffer in de negende speelminuut, al werd die twintig minuten later onschadelijk gemaakt door Santiago Gimenez. Het werd uiteindelijk 4-4 in reguliere speeltijd en 2-4 in de strafschoppenserie.

Lang voert ondanks zijn officiële rentree na zeven maanden afwezigheid nog altijd een zware mentale strijd, zo vertelt hij openhartig aan Kraay junior.

“Mentaal blijft het wel moeilijk. Ik ben gewoon eerlijk: het is echt wel een trauma wat ik heb gehad. Ik ben mentaal sterk genoeg, maar ik heb nog wel stappen te maken.”

“Het is een trauma en er moet mentaal nog veel gebeuren, dat voel ik zelf goed. Dat er een stijgende lijn in zit is duidelijk. "Bij vlagen kan ik gewoon weer mijn ding doen. Er moet nog veel meer ritme en kracht in. Maar dat is logisch na zeven maanden afwezigheid.”

“Ik had een hamstringblessure, ik kwam terug en raakte vervolgens weer geblesseerd. In je hoofd is dat moeilijker dan je denkt. Twee keer is het erg teruggekomen”, vertelt Lang.

“Ik sta hier nu wel met een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik weer zestig minuten in de benen heb, maar het is klote dat je van zo’n team verliest. Als je vier keer scoort tegen Feyenoord mag je er nooit vier incasseren. Ik ben eerlijk: ik denk dat wij veel beter zijn, maar we schoten ons in de voet”, concludeert de vleugelaanvaller.