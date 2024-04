Nijhuis wekt irritatie: ‘Ongelofelijk. En zelf vindt hij het allemaal prachtig’

Bas Nijhuis laat traditiegetrouw weer veel doorspelen bij het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Commentator Vincent Schildkamp ergert zich groen en geel aan het optreden van de arbiter van dienst.

Schildkamp plaatst een kritische kanttekening bij Nijhuis na de zoveelste overtreding van Sadik Fofana. De boomlange centrumverdediger liep hard door op Quinten Timber. “Zo”, spreekt Schildkamp zijn verbazing uit.

De bewuste overtreding van Sadik Fofana op Quinten Timber.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat is ook niet zijn eerste overtreding. Fortuna zoekt echt de grens op in de duels met de spelers van Feyenoord en gaat daar met enige regelmaat ook overheen.” Nijhuis paste na de overtreding op Timber de voordeelregel toe. Toch beklaagde de middenvelder zich bij de arbiter en was ook Slot not amused langs de zijlijn.

“Het is ongelofelijk dat Nijhuis hier niet tegen optreedt”, oordeelt Schildkamp bij het bekijken van de herhaling. “Allemaal leuk, een scheidsrechter die het allemaal lekker wil laten gaan. Maar de momenten dat je echt moet optreden zijn zo overduidelijk.”

“Het leidt ook tot onbegrip van spelers, als je op een gegeven moment echt niet meer weet waar je aan toe bent”, voegt Schildkamp toe. “Maar hij vindt het zelf allemaal prachtig.”

Rob van Elewout, onderdeel van de Feyenoord-podcast Kein Geloel uit zijn onbegrip ook op X. “Bas Nijhuis. Echt een clown in scheidskleren. Vreselijk. Overigens goed dat de commentator de gevolgen van zijn optreden benoemt. Dit kan echt niet.”

Kees Kwakman

Ook Kees Kwakman is niet te spreken over het fluiten van Nijhuis, zo geeft hij tijdens de rustanalyse vanaan. "Hij moet gewoon optreden als er een overtreding is", oordeelt de analyticus halverwege.

"In dat geval weet je het met Nijhuis niet vaak. Ik heb moeite met de overtredingen voor dat vasthouden. Timber die een keer weg is, daar wordt niet voor gefloten of geel voor gegeven. Iñigo Cordoba die aan de zijlijn weg is en Thomas Beelen die vasthoudt."

"Je weet nooit zo goed waar je aan toe bent met Nijhuis. Hij laat veel doorgaan, maar soms ook niet. Dat maakt het soms voor trainers en spelers vervelend."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties