Nigeria verslaat Kameroen mede dankzij Calvin Bassey en staat in kwartfinale

Nigeria heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach José Peseiro was met 2-0 te sterk voor Kameroen. Ademola Lookman was verantwoordelijk voor beide treffers, terwijl Victor Osimhem en Calvin Bassey de assists verzorgden. Bij Kameroen moest doelman André Onana wederom Joseph Ondoa voor zich dulden.

Bijzonderheden:

Al in de negende speelminuut dacht Semi Ajayi Nigeria op voorsprong te zetten, maar na het bekijken van de videobeelden keurde de dienstdoende VAR de treffer af wegens buitenspel. De treffer in de 36ste speelminuut bleef wel staan. Osimhen onderschepte de bal na een slordige ingooi en bezorgde een breedtepass op maat bij Lookman, die via het lichaam van doelman Ondoa de 1-0 aantekende. De beslissing viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Wederom was Lookman de afmaker, al werd hij ditmaal bediend door voormalig Ajacied Bassey: 2-0.

