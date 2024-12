Nigel de Jong grijpt mis bij mogelijke naturalisatie voor Nederlands elftal: 'Alles uit kast getrokken'

Nigel de Jong heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om Lily Yohannes te overtuigen van een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal. Het zeventienjarige toptalent van Ajax koos na lang beraad uiteindelijk voor de Verenigde Staten. De Jong, technisch directeur bij de KNVB, legt zich daarbij neer.

"Uiteindelijk heeft zij die keus genomen, maar dat is gedurende het hele proces wel in goede communicatie geweest", zegt De Jong tegenover de NOS. "Wat ze vertelde, is dat haar hart toch bij Amerika ligt, waar ze geboren en getogen is. Het is begrijpelijk dat ze deze keuze heeft gemaakt."

Yohannes werd geboren in de Amerikaanse staat Virginia en kwam op tienjarige leeftijd naar Nederland. Ze had daardoor de mogelijkheid om voor de Oranje Leeuwinnen te kiezen. "Het is een proces dat lang liep", zegt De Jong, die de mogelijkheden heeft verkend. "Er is gekeken naar naturalisatie en om haar Nederlands staatsburger te maken. In verschillende trajecten zijn we daar ook heel dicht bij geweest."

De Jong is intensief beziggeweest met Yohannes. "Ik heb echt niet alleen koffie gedronken: ik heb alles uit de kast gehaald om haar te overtuigen voor Oranje te komen voetballen."

Andries Jonker, de bondscoach van de Leeuwinnen, had Yohannes dolgraag toegevoegd aan de selectie. Jonker reageerde verbitterd toen de middenvelder voor Amerika koos. "Dat haar hart daar ligt had ze ook meteen kunnen zeggen, dat had De Jong een hoop werk bespaard."

De Jong oordeelt milder. "Ik snap Jonker vanuit zijn standpunt", zegt de directeur. "Maar ik zit wat dieper in dat proces. Je moet een meisje van zeventien de ruimte geven om een goede keuze te kunnen maken."