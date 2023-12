Nieuws uit Volendam: trainer Matthias Kohler op non-actief gesteld

Dinsdag, 5 december 2023

Matthias Kohler zit donderdagavond niet op de bank bij FC Volendam, zo bevestigen bronnen aan Voetbal International. De 32-jarige Duitse oefenmeester is door de clubleiding op non-actief gesteld, waardoor hij niet met de Palingboeren afreist naar het uitduel met Feyenoord in De Kuip.

Volgens VI arriveerde Kohler dinsdagochtend nietsvermoedend op de club om de training te leiden, maar kreeg hij van de commissarissen van Volendam te horen dat hij op non-actief is gesteld. Zodoende zal hij donderdag ook niet de eindverantwoordelijke zijn, wanneer Volendam het opneemt tegen Feyenoord.

Op de clubwebsite van Volendam is de wijziging opmerkelijk genoeg al doorgevoerd. Michael Dingsdag, voormalig trainer van Jong FC Volendam, staat als nieuwe hoofdtrainer vermeld. Regillio Simons, vader van Oranje-international Xavi, ondersteunt Dingsdag voorlopig, samen met Jip Bartels.

Onduidelijkheid

Kohler kondigde afgelopen vrijdag samen met Team Jonk aan te vertrekken bij Volendam, maar in het uitgebrachte statement werd nog geen datum van vertrek genoemd. Zodoende kwam Kohler zelf dinsdag ‘gewoon’ naar de club toe om training te geven aan het vlaggenschip van Volendam, maar die plannen gingen uiteindelijk niet door.

Zaterdagavond verloor Volendam in eigen huis met 0-5 van PEC Zwolle. Voor de wedstrijd verscheen Kohler voor de camera’s van de NOS. “In de verklaring stond niet dat we opgestapt zijn, maar dat we gaan opstappen. Daar stond niks in van vandaag of gisteren. Dat is een interpretatie.”

Kohler gaf onder meer aan dat hij nog altijd gemotiveerd is om trainer van Volendam te zijn. “Ik heb de verantwoordelijkheid en ook een plicht. Ik laat mijn spelers zeker niet in de steek. Wij gaan het vanavond (zaterdag, red.) goed doen voor de groep en de club. Als ik heel eerlijk ben, ik doe dit vooral voor de spelers.”

De publieke omroep wist verder te melden dat ‘er na een stemming onder de spelers besloten is om voorlopig met Kohler verder te gaan’. Aanvaller Robert Mühren liet enkel weten dat hij snel hoopt op duidelijkheid. “Zolang dit conflict doorgaat en er niks gebeurt, dan vrees ik dat de ommekeer niet heel snel gaat komen. Voor ons is het ook allemaal een raadsel. Als daar wat duidelijkheid over komt, dan kunnen wij misschien een streep zetten door deze periode en lichtjes vooruit kijken.”