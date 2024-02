‘Nieuws slaat in als een bom bij Vitesse; spoedberaad met voltallig personeel’

Het nieuws van de licentiecommissie van de KNVB dat de overname van Vitesse door de Common Group is geblokkeerd is ingeslagen als een bom, zo schrijft de Gelderlander. Het voltallige personeel is bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg.

Woensdag kwam de KNVB met het nieuws dat het verzoek van Vitesse voor een overname van de aandelen is afgewezen. De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal stelt dat de Common Group onvoldoende heeft aangetoond over eigen vermogen te beschikken.

Ook wordt niet duidelijk of de Amerikaanse overnamepartij beschikt over investeerders. "Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group", luidt het harde en pijnlijke oordeel.

De licentiecommissie heeft daarnaast besloten om Vitesse een boete op te leggen van 100.000 euro. Die boete is opgelegd omdat de club de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te informeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank.

De Gelderlander schrijft dat algemeen directeur Peter Rovers een 'enorme tik op de vingers' krijgt. Rovers was degene die de koers uitstippelde met Coley Parry. De positie van Rovers staat intern onder druk.

"Bij Vitesse is met ontsteltenis op het nieuws gereageerd", schrijft de Gelderlander. "Het voltallige personeel is om 13:00 uur ingelicht." Vitesse heeft tot 21 februari de tijd om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Nu de overname door de Common Group geen doorgang lijkt te vinden, kampt Vitesse met een enorm probleem. De club gaf al veel geld uit dat pas beschikbaar wordt als de overname door Parry rondkomt. De Amerikaanse zakenman heeft zo’n 15 tot 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit wordt bij een streep door de overname omgezet in leningen met een stevige rente.

