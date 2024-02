‘Nieuwe ontwikkelingen bij Inter geven toekomstplannen Denzel Dumfries weg’

Denzel Dumfries en Inter praten toch weer over een verlenging van het contract van de vleugelverdediger, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Eerdere gesprekken liepen spaak op het financiële plaatje, maar Dumfries lijkt inmiddels bereid water bij de wijn te doen.

De Oranje-international beschikt in Milaan over een verbintenis tot medio 2025. Doordat hij en Inter het niet eens werden over een nieuw contract, leek het er enige tijd op dat een transfer op handen was.

De huidige koploper van de Serie A wenste nog wat over te houden aan Dumfries en stond dus open voor een transfer aankomende zomer, om te voorkomen dat de wingback transfervrij de deur achter zich dicht zou trekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zover hoeft het niet te komen. Dumfries en Inter hebben de gesprekken over een contractverlenging nieuw leven ingeblazen en zijn voornemens om er deze keer wel uit te komen. Volgens het Italiaanse medium ligt de eerdere aanbieding van Inter nog steeds op tafel.

Het zou gaan om een aanbod met een salaris van vier miljoen euro per seizoen. In een eerder stadium was dit voorstel niet voldoende voor Dumfries, maar de voormalig PSV'er kijkt er inmiddels anders tegenaan.

Mede door blessures is Dumfries dit seizoen niet langer verzekerd van een basisplek. Trainer Simone Inzaghi geeft in zijn 3-5-2-formatie veelal de voorkeur aan Matteo Darmian als rechtervleugelverdediger.

Dumfries kwam dit seizoen tot 23 optredens bij Inter, waarvan zes als invaller. In de maand februari speelde i Nerazzurri vooralsnog vier wedstrijden en Inzaghi gunde de Nederlander één basisplek, tegen Salernitana (4-0 winst). Dumfries kwam in dat duel meteen tot scoren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties