Nieuwe kandidaat voor spitspositie Nederlands elftal? 'Hij is beter dan Brian Brobbey'

Joël Piroe (25) is een betere spits dan Brian Brobbey (23). Dat beweert journalist Süleyman Öztürk van Voetbal International. Piroe werd dit seizoen kampioen met Leeds United.

Öztürk kiest voor Piroe als Nederlander van de Week. “Ik heb heel de ochtend naar beelden van Leeds United gekeken. En dan vooral naar beelden van Joël Piroe.”

“Aan de bal, zijn aannames, het wegdraaien, doelpunten maken met links en rechts, assists geven... Ik was positief verrast door wat ik tegenkwam”, zegt Öztürk.

Öztürk noemt Piroe een Hidden Gem. “Ik was vooral positief verrast door zijn voetballend vermogen. In de zestien heeft hij een goede timing, maar ook als spelmaker achter de spits kan hij heel goed voetballen. Dat is wel mooi meegenomen.”

“Piroe doet me denken aan een iets technischere versie van Harry Kane. Je kunt natuurlijk op latere leeftijd een ontwikkeling doormaken, dus ik ben heel benieuwd naar komend seizoen”, aldus Öztürk.

Öztürk denkt dat Piroe het ook op een hoger niveau kan laten zien. “Dit is gewoon een ongelooflijk goede spits. Ik denk dat hij beter is dan Brian Brobbey, als je die twee naast elkaar zet.”

“Wat mij betreft hoort Joël Piroe thuis in Oranje, want ik was echt blij verrast door de beelden die ik zag. Hij is zoveel verder dan een paar jaar geleden”, besluit Öztürk.

Piroe speelde dit seizoen 48 officiële wedstrijden namens Leeds. Daarin was de linkspoot goed voor 19 doelpunten en 7 assists.

De Wijchenaar had een groot aandeel in het behalen van het magische aantal van 100 punten in het Championship. Leeds ging er op de slotdag vandoor met de titel en speelt komend seizoen weer in de Premier League.