Nieuwe details over bezoek van Memphis Depay aan favela: 'Hij heeft alles betaald voor ons, geweldig!'

Het bezoek van Memphis Depay afgelopen maandag aan de favela Jardim Santa Cristina in São Paulo heeft veel indruk gemaakt, zo tekent ESPN Brasil enkele dagen later op. De aanvaller van Corinthians nam uitgebreid de tijd om met de inwoners van de sloppenwijk in gesprek te gaan en betaalde uiteindelijk de barrekening voor de gemeenschap. "Zijn bezoek was geweldig voor ons", aldus Dona Sirley, een inwoner.

Memphis had door de pauze in de Braziliaanse voetbalkalender extra vrije tijd en besloot een bezoek te brengen aan een sloppenwijk. "Het betekent veel voor ons", zegt Alessandro Nunes, een inwoner van Jardim Santa Cristina.

Alessandro is blij met de houding van Memphis. "Een zeer bescheiden, eenvoudige jongen. Het leek wel alsof hij iemand uit onze gemeenschap is", aldus de inwoner.

Memphis liet in de wijk onder meer buiten op een trap zijn haren vlechten, terwijl er tientallen fans stonden te kijken. De beelden daarvan gingen eerder deze week al ontzettend snel rond via sociale media.

Memphis was er samen met de artiesten MC Hariel en Febem, die met de 98-voudig Oranje-international beelden opnamen voor een nieuwe muziekclip. In een studio in São Paulo werd ook de muziek van het nieuwe liedje opgenomen.

De gemeenschap mocht maandagavond op kosten van Memphis drinken. De ex-PSV'er betaalde aan het eind van de avond de barrekening ter waarde van 7.000 Braziliaanse real, omgerekend ruim 1.100 euro. Memphis vertrok pas toen de nacht al was ingevallen.

“Hij liet alles op zijn rekening staan", zegt een inwoner. "Hij zei: 'Je kunt de bar leegdrinken en ik betaal alles.' Onze deuren staan wagenwijd open als hij wil terugkeren!”

Memphis nam in São Paulo een nieuw rapnummer op: