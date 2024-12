Nieuwe arbitrale blunder: woedend PEC Zwolle beroofd van zege op RKC Waalwijk

PEC Zwolle is vrijdagavond beroofd van een zege op RKC Waalwijk. De wedstrijd eindigde in 1-1 en daar baalde PEC van, daar het vlak voor tijd een treffer afgekeurd zag worden. Onterecht, geeft de KNVB zelf toe.

In de eerste minuut van de blessuretijd leek Nick Fichtinger PEC de drie punten te bezorgen, door uit een hoekschop raak te schieten in de verre hoek. Na overleg met de VAR, Jannick van der Laan, besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf het doelpunt echter af te keuren.

De goal leek in eerste instantie afgekeurd te worden omdat de bal niet helemaal stil lag toen de hoekschop genomen werd. De regels schrijven voor dat de hoekschop dan moet worden overgenomen.

Dat gebeurde echter niet. RKC kreeg een vrije trap en zo werd al snel duidelijk waarom de VAR en Van de Graaf het doelpunt daadwerkelijk afkeurden: buitenspel. Een gigantische blunder van de arbitrage, want uit een hoekschop kun je geen buitenspel staan.

"Schandalig, echt schandalig", foeterde PEC-trainer Johnny Jansen na afloop tegenover ESPN. "Dit lijkt nergens op man, kom op. De VAR zit daar met de spelregelboeken voor hun neus."

"Die zitten niet te snurken, maar zo ziet het er wel uit. Het is niet voor het eerst dat het bij ons gebeurt", aldus Jansen. "Het liefst rijd ik er nu even naartoe."

PEC geeft in een bericht op X aan dat de KNVB zijn fout heeft toegegeven. "De KNVB laat zojuist telefonisch weten dat de VAR een grote fout heeft gemaakt. Bij een hoekschop kan er geen sprake zijn van buitenspel. Het doelpunt van Nick Fichtinger is dan ook onterecht afgekeurd."

Het gelijkspel heeft mogelijk grote gevolgen voor de uiteindelijke Eredivisie-ranglijst. PEC staat nu op zeventien punten in plaats van negentien. Het gat naar nummer zestien Sparta Rotterdam bedraagt daardoor nu geen zeven, maar vijf punten.

Met het gestolen punt staat RKC nu op zeven punten, één meer dan hekensluiter Almere City. Het gat naar het semi-veilige Sparta bedraagt 'slechts' vijf punten, in plaats van zes.

De afgelopen week is de Nederlandse arbitrage vaker mikpunt van kritiek geweest. Zo kreeg Sparta-verdediger ten onrechte geel wegens persoonsverwisseling, voelde Go Ahead zich vorige week benadeeld na een discutabele rode kaart voor Enric Llansana en vond Almere City dat de openingstreffer tegen Ajax nooit had moeten worden afgekeurd. Dat gebeurde wel, door een vermeende overtreding op Devyne Rensch.

Medio november gaf de KNVB toe dat het de fout in ging in het duel tussen Go Ahead en sc Heerenveen. Finn Stokkers leek vlak voor tijd de 1-1 te maken, maar de goal werd afgekeurd wegens een duwtje van Stokkers in de rug van Pawel Bochniewicz. Dat moment had echter geen impact op de uiteindelijk afgekeurde treffer van Stokkers, waardoor dat doelpunt gewoon had moeten tellen.