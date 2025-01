Nicolai Jørgensen (34) zet tweeënhalf jaar na laatste wedstrijd een punt achter zijn carrière

Nicolai Jørgensen heeft een punt achter zijn carrière gezet. De 34-jarige inmiddels oud-spits zat sinds de zomer van 2022 zonder werkgever nadat hij transfervrij vertrok bij FC Kopenhagen. Jørgensen wil zich gaan richten op het begeleiden van jonge voetballers en zegt het profvoetbal daarom vaarwel.

“Het is bijna tweeënhalf jaar geleden dat ik voor het laatst een voetbalwedstrijd heb gespeeld”, laat de Deen optekenen via sociale media. “Sindsdien heb ik nagedacht over een carrière waarvan ik nooit had durven dromen toen ik jong was en in een kleine ballenkooi voetbalde in een buitenwijk van Kopenhagen.”

“Veertien jaar in het professionele voetbal heeft me veel geweldige ervaringen over de hele wereld opgeleverd. Ik heb met de besten gespeeld, vriendschappen gesloten en herinneringen voor het leven gemaakt. Het winnen van kampioenschappen, toernooien en het vertegenwoordigen van Denemarken is een van de dingen waar ik het meest trots op ben en waar ik dankbaar voor ben.”

Toch liep niet alles op rolletjes gedurende zijn carrière, schrijft Jørgensen. “De weg ernaartoe is zwaar geweest. Blessures, mentale druk en tegenslagen maken deel uit van de sport en hebben me ontwikkeld als speler en persoon. Ervaringen die ik graag eerder had gehad en die ik nu wil doorgeven aan jonge spelers met grote dromen.”

“Ik heb de afgelopen anderhalf jaar besteed aan het definiëren van die droom, namelijk het helpen van de volgende generatie voetballers. Samen met een team van experts en professionele voetballers hebben we een programma gecreëerd dat jonge spelers optimale omstandigheden biedt - zowel op als naast het veld”, sluit Jørgensen af.

De 39-voudig international van Denemarken kende de beste tijd uit zijn carrière bij Feyenoord, in 2016/17 om precies te zijn. Toenmalig technisch directeur Martin van Geel nam hem voor 3,5 miljoen euro over van FC Kopenhagen en die transfer bleek, met name in het eerste jaar, een schot in de roos.

Met Jørgensen in de punt van de aanval legde Feyenoord voor het eerst in achttien jaar weer eens beslag op de landstitel. De Deense doelpuntenmachine had een ontzettend groot aandeel in dat succes, daar hij goed was voor 21 goals en 13 assists in 32 competitiewedstrijden.

Jørgensen kon halverwege het seizoen daarna naar de Premier League, aangezien Newcastle United bijna twintig miljoen euro voor hem over had. Van Geel wilde de spits echter niet halverwege het seizoen laten gaan en dacht bovendien dat de marktwaarde van de rechtspoot zou stijgen na het WK van die zomer. Dat gebeurde niet, aangezien Jørgensen een slecht toernooi speelde en een penalty miste in de serie tegen Kroatië (4-3 n.s.).

De aanvalsleider zou daarna – mede wegens blessures – nooit meer zijn oude niveau halen bij Feyenoord. In de zomer van 2021 vertrok hij transfervrij naar het Turkse Kasimpasa, waar hij slechts een half jaar zou blijven. In de tweede seizoenshelft van 2021/22 kwam hij nog uit voor Kopenhagen, wat dus zijn laatste club werd.