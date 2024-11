NH Sport deelt uiterst pijnlijke beelden van Hakim Ziyech: ‘Wordt bijna genegeerd door medespelers’

Hakim Ziyech kon donderdagavond tijdens AZ - Galatasaray (1-1) zijn stempel niet drukken. De 31-jarige linkspoot kwam in zijn geboorteland als invaller slechts vijf minuten in actie. Ziyech trok in het AFAS-stadion vooral de aandacht met zijn houding tijdens de warming-up.

In Istanbul lijkt Ziyech volledig op het zijspoor te zijn beland. Tussen 14 september en 6 oktober ontbrak hij in de wedstrijdselectie van Galatasaray wegens een spierblessure. In de afgelopen weken moest de Marokkaans international genoegen nemen met relatief korte invalbeurten.

Zijn optreden in Alkmaar was verreweg het kortst. Pas in de 86ste minuut kwam Ziyech binnen de lijnen als vervanger van Braziliaan Gabriel Sara.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ wist Ziyech de aandacht wél te trekken. NH Sport deelde donderdag opvallende beelden van de Drontenaar. Het Noord-Hollandse medium trok daarbij een pijnlijke conclusie.

“Volledig undercover en energieloos staat oud-Ajacied Hakim Ziyech op het veld. In het balletje overtikken wordt hij bijna genegeerd door zijn medespelers”, schrijft een aanwezige verslaggever.

Ziyech, die de afgelopen jaren meermaals werd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, kwam dit seizoen pas 312 minuten in actie. Gedurende die speelminuten gaf de 64-voudig international slechts één assist.

Het contract van Ziyech bij Galatasaray loopt in de zomer van 2025 af. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde nog altijd op 7 miljoen euro.