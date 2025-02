Neymar heeft na een lange periode zonder doelpunten eindelijk weer zijn naam op het scorebord weten te krijgen. De Braziliaan benutte zondag na veertien minuten een penalty tegen Água Santa en zette Santos hiermee op een 1-0 voorsprong. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-1 in het voordeel van Santos.

Na een lange periode vol blessureleed en weinig speeltijd beloonde Neymar zichzelf zondag eindelijk weer. De laatste keer dat Neymar in een officieel duel het net vond, was 502 dagen daarvoor: op 3 oktober 2023. Toen scoorde hij voor Al-Hilal in de Aziatische Champions League tegen het Iraanse FC Nassaji Mazandaran. De negentienvoudig kampioen van Saudi-Arabië won destijds met 0-3.

Neymar begint in zijn thuisland het wedstrijdgevoel weer aardig terug te krijgen. Sinds zijn terugkeer bij Santos, waar hij ook zijn carrière ook ooit begon, maakt hij weer regelmatig minuten. Een halve week geleden speelde hij nog 68 minuten tegen het Corinthians van Memphis Depay. Die wedstrijd eindigde in 2-1 in het voordeel van de Nederlander.

Naast zijn doelpunt gaf Neymar ook nog een assist bij de 3-1. Zelf is hij dan ook erg blij met zijn prestatie. “Ik ben blij met hoe niet alleen ik, maar ook het team vandaag heeft gespeeld”, aldus de Braziliaan na afloop bij TNT Sports. “Ik ben blij dat ik steeds meer minuten kan maken. Ik voel dat ik fysiek sterker word.”

De terugkeer van Neymar bij Santos wordt niet alleen door de fans omarmd; zijn vader begon zelfs al over een contractverlenging. De superster zelf blijft hier kalm onder. “Laten we rustig blijven. Ik heb geen lang contract getekend, omdat ik niet wist hoe ik zou terugkeren en hoe ik me de komende maanden zou voelen.”

Over zijn liefde voor de club bestaat geen twijfel. “Iedereen weet wat ik voor deze club voel. We zien wel wat er gebeurt”, aldus Neymar. “Dit is de vierde wedstrijd op rij die ik speel en ik voel me elke keer dat ik op het veld sta beter. Ik heb het hier naar mijn zin.”

Voor Santos staat woensdag alweer de volgende wedstrijd op het programma. Met nog twee wedstrijden te gaan in het staatskampioenschap bevindt de club zich momenteel op de eerste plaats in de groep met twaalf punten uit tien wedstrijden. De eerste twee plekken geven recht op een ticket voor de kwartfinale, maar met alle andere drie clubs in de groep op elf punten is er nog alles om voor te spelen.