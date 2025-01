Neymar geeft ‘groen licht’ en is dicht bij sensationele terugkeer; onderhandelingen lopen

Santos doet er alles aan om Neymar terug te halen, zo melden verschillende transferjournalisten, waaronder Fabrizio Romano. De 32-jarige aanvaller van Al Hilal zou al groen licht hebben gegeven voor de transfer. Beide clubs zijn nu in onderhandeling, waarbij het waarschijnlijk gaat om een huurconstructie.

Een daverend succes is Neymars avontuur sinds zijn komst in de zomer van 2023 in de oliestaat nog niet geworden. Verschillende blessures houden de Braziliaan continu aan de kant, waardoor hij pas zeven wedstrijden speelde voor Al Hilal. Zodoende is een vertrek voor Al-Hilal niet onbespreekbaar.

Santos is dus zeer geïnteresseerd in het terughalen van Neymar, die op jonge leeftijd zijn doorbraak beleefde bij die club. In 2013 ruilde hij Santos voor een bedrag van 88 miljoen euro in voor FC Barcelona, waar hij het hoogtepunt van zijn carrière beleefde.

Echter kan Santos niet in de buurt komen van het huidige salaris wat Neymar bij Al Hilal verdient, waardoor de Braziliaanse club inzet op een huurdeal. Verschillende journalisten melden dat Neymar al groen licht heeft gegeven.

Nu gaan beide clubs in onderhandeling, zo meldt Romano. Santos heeft een eerste aanbieding inmiddels neergelegd in Saudi-Arabië en ligt volgens de Italiaanse transferjournalist ver voor Chicago Fire in de race om de handtekening van Neymar.

De MLS-club heeft namelijk ook interesse in de Braziliaanse dribbelaar en heeft naar verluidt ook al met de speler gesproken. Door de salarisregels van de Amerikaanse competitie lijkt het echter onhaalbaar om Neymar binnen te halen. De speler zelf zou naar verluidt geen salaris in willen leveren.

Dat het tot een breuk gaat komen tussen Al Hilal en Neymar is inmiddels onvermijdelijk. De club heeft Neymar niet ingeschreven voor de tweede helft van de competitie, omdat hij volgens de trainer het niveau niet meer aankan.