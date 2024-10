Neymaar maakt tijdens knotsgek duel eerste minuten bij Al-Hilal in ruim een jaar tijd

Neymar da Silva Santos Júnior, beter bekend als kortweg Neymar, heeft maandagavond zijn eerste minuten in ruim een jaar tijd gespeeld. De van een gescheurde kruisband herstelde aanvaller van Al-Hilal kwam als invaller binnen de lijnen tegen Al-Ain en zag zijn werkgever met 4-5 zegevieren.

Op 18 oktober 2023, afgelopen vrijdag precies één kalenderjaar geleden, ging het mis voor Neymar. In het WK-kwalificatieduel tussen Uruguay en Brazilië moest hij voor de rust de strijd staken met een kruisbandruptuur. Hij had toen pas vijf duels voor zijn Saudische werkgever gespeeld.

Maandagavond was het dan eindelijk zover: de Braziliaan keerde terug in de wedstrijdselectie van Al-Hilal-trainer Jorge Jesus en maakte gelijk minuten. De Portugees gunde Neymar dertien minuten plus blessuretijd in het duel in de Aziatische Champions League.

Op dat moment waren er al acht doelpunten gevallen in het Hazza Bin Zayed Stadion van Al-Ain (Verenigde Arabische Emiraten) en stond het 3-5 voor de bezoekers. Renan Lodi had Al-Hilal in de 26ste minuut op voorsprong gezet met een schuiver.

Soufiane Rahimi trok een kwartiertje later de stand gelijk (1-1), alvorens Al-Hilal via Sergej Milinkovic-Savic (1-2) en Salem Al-Dawsari (1-3) twee keer zou toeslaan in de blessuretijd van het eerste bedrijf.

Na de hervatting zette het doelpuntenfestijn zich vrolijk voort. Tussen minuut 63 en 67 veranderde de score driemaal: Mateo Sanabria tekende voor de 2-3, Al-Dawsari voor de 2-4 en Rahimi maakte de 3-4.

Een kwartier voor tijd, twee minuten voor de invalbeurt van Neymar, scoorde Al-Dawsari zijn derde van de avond en daarmee stond het 3-5. Zo leek het duel gespeeld, maar niks was minder waar toen Al-Hilal-verdediger Ali Albulayhi in minuut 82 een rode kaart ontving na een VAR-ingreep.

Met een man meer kwam Al-Ain nog terug tot 4-5 en weer was het Rahimi die scoorde; ook hij completeerde daarmee zijn hattrick. De overwinning voor Al-Hilal kwam, ondanks twaalf minuten (!) aan extra tijd, niet meer in gevaar.