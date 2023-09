Newcastle-supporter door gemaskerde mannen neergestoken in Milaan

Dinsdag, 19 september 2023 om 16:24 • Bart DHanis

Een fan van Newcastle United is in aanloop naar het duel tussen AC Milan en Newcastle maandagnacht neergestoken in Milaan, zo melden de Italiaanse autoriteiten dinsdagmiddag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en is momenteel buiten levensgevaar. Er is een onderzoek gestart naar het incident.

Een 58-jarige man liep maandagnacht met een vriend over straat, toen een groep gemaskerde mannen het duo verraste. Het slachtoffer hield verwondingen over aan zijn rug en zijn arm. Een woordvoerder van the Magpies laat weten dat de club zich zorgen maakt over het slachtoffer en wenst hem een spoedig herstel toe.

Newcastle maakt dinsdagavond zijn langverwachte rentree in de Champions League. De laatste keer dat de Noord-Engelse club meedeed aan het miljardenbal, was in het seizoen 2002/03. Het duel met de Milanezen in de ‘poule des doods’ met Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund trapt om 18:45 uur af en is te zien bij Ziggo Sport.

Naar verwachting zal Sven Botman namens Newcastle gaan starten. De 23-jarige centrumverdediger maakt deel uit van de vaste elf van manager Eddie Howe. Ook Tijjani Reijnders mag zich hoogstwaarschijnlijk opmaken voor zijn Champions League-debuut. De middenvelder van Milan maakt tot dusver een prima indruk in Italië en hoopt ook tegen Newcastle zijn stempel te kunnen drukken.