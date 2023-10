Neemt PSV in de Champions League sportieve wraak op Sevilla?

Maandag, 2 oktober 2023 om 13:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:10

PSV dendert maar door in de Eredivisie. De eerste zeven competitieduels van dit seizoen werden allemaal winnend afgesloten. In de Champions League was de start echter veel minder goed, want in de eerste speelronde werd met maar liefst 4-0 verloren van Arsenal. Tijd voor PSV om sportieve revanche te nemen als Sevilla dinsdagavond op bezoek komt in het Philips Stadion.

Sevilla kwam twee weken geleden niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen RC Lens. De Europa League-winnaar van afgelopen seizoen bezet in LaLiga een enigszins teleurstellende veertiende plaats. Afgelopen vrijdag werd met 1-0 verloren van Barcelona dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Sergio Ramos. In februari van dit jaar kwam PSV voor het eerst in de clubgeschiedenis uit tegen Sevilla, in de tussenronde van de Europa League. De 3-0 nederlaag in Spanje kon in Eindhoven niet meer hersteld worden: 2-0.

Zie jij PSV ditmaal wel winnen van Sevilla in de Champions League? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Eindhovenaren thuis. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint PSV thuis van Sevilla? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+