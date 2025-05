Nederlandse trainer hoort op zeer curieuze wijze dat hij is ontslagen

Ricardo Moniz is niet langer hoofdtrainer van FC Zürich. De Nederlandse trainer (60) hoorde dit in eerste instantie niet rechtstreeks van de clubleiding, maar wél van een journalist van het Zwitserse medium Blick. Inmiddels heeft het bestuur het vertrek van Moniz bevestigd op de clubwebsite.

''Ik weet van niks'', laat Moniz dinsdag weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. ''Iemand van de Zwitserse krant Blick belde mij om dit te vertellen. Ik zou het heel raar vinden. Ik heb alleen maar met jeugd moeten werken.'' Opmerkelijk genoeg was de leiding van FC Zürich vorige week nog zeer complimenteus over Moniz en zijn manier van werken bij de club.

Moniz was per 1 juni 2024 de coach van de club uit Zürich en beschikte over een contract dat nog ruim een jaar doorliep. De Rotterdammer werkte sinds eind 2023 bij de Zwiterse club en was eerder jeugdcoördinator en trainer van het tweede elftal.

Het bestuur van FC Zürich verkocht in de winterstop van afgelopen seizoen enkele bepalende spelers, waardoor Moniz was aangewezen op veelal jonge spelers. Mede hierdoor werd op de slotdag plaatsing voor de kampioensronde gemist.

FC Zürich was veroordeeld tot de degradatieronde van de Zwitserse competitie en eindigde bovenaan in deze poule. Het seizoen werd vorige week afgesloten met een 3-2 nederlaag tegen hekkensluiter Yverdon Sport FC.

Moniz kwam eerder dit seizoen al op curieuze wijze in het nieuws. Toen hij een jonge invaller een paar minuten na zijn rentree weer van het veld haalde, werd Moniz door diens boze vader met een paraplu bekogeld.

Het is voor de ervaren Moniz het vierde ontslag sinds 2020. Destijds werd hij ontslagen bij Excelsior, wat later ook gebeurde bij het Hongaarse Zalaegerszegi TE en Slaven Belup uit Kroatië.