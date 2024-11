Nederlandse pers verwacht na eclatante zege PSV op Girona spoedig een Nederlands elftal-debutant

Het landelijke journaille is onder de indruk van PSV, dat dinsdagavond korte metten maakte met Girona. De Eindhovenaren wonnen - aan de hand van een uitblinkende Malik Tillman - overtuigend met 4-0 van de Spanjaarden. Dit is wat de kranten schrijven over het optreden van Peter Bosz en zijn ploeg.

Rik Elfrink zag PSV zich na de pijnlijke nederlaag tegen Ajax (3-2) 'knap oprichten'. "De PSV'ers vlogen de wedstrijd tegen de nummer elf van La Liga totaal anders aan dan afgelopen weekend in Amsterdam, waar van volle intensiteit geen sprake was en ze zichzelf in eigen voet schoten", stelt hij in het Eindhovens Dagblad.

Tillman was daarbij een van de uitblinkers. De in Duitsland geboren Amerikaan speelde tegen Girona iets hoger op het veld dan in Amsterdam en dat wierp zijn vruchten af. Met een prachtig doelpunt en feitelijk twee assists nam het talent sportieve revanche na zijn fout tegen Ajax.

"De Amerikaan kon weer naar voren en oogde zo blij als een net geschoren lam dat in maart weer de wei in mag", schrijft Elfrink. De Telegraaf noemt Tillman 'de man van de wedstrijd' en 'de grote aanjager', terwijl De Volkskrant de middenvelder annex linksbuiten ook met complimenten bezaait.

"Grandioze Malik Tillman neemt PSV als de nieuwe Frank Rijkaard in Champions League bij de hand tegen Girona", zo wordt de PSV'er vergeleken met een andere voetbalgrootheid. "Tillman is een alleskunner op voetbalgebied", oordeelt Willem Vissers. "Dinsdag in Eindhoven was hij weer de dirigent."

De journalist legt zijn vergelijking met Rijkaard dan uit. "Hij heeft een fabelachtig mooie techniek en een loopstijl om van te smullen. Hij roept herinneringen op aan Rijkaard. Kracht, techniek, stijl en overzicht, verenigd in een imposant lijf. De combinatie van gratie en doelgerichtheid."

Ook Ryan Flamingo liet zich gelden. "In korte tijd is de van FC Utrecht overgekomen rechtspoot een onmisbare kracht geworden bij PSV", meent Elfrink. Daar sluit De Telegraaf zich bij aan. De ochtendkrant ziet een fraaie toekomst in het verschiet liggen voor de veelzijdige voetballer.

Jeroen Kapteijns zou er daarom ook niet gek van opkijken als een debuut in de selectie van het Nederlands elftal spoedig volgt. "De 21-jarige verdediger is bezig aan sterke eerste maanden in Eindhovense dienst en ontwikkelt zich prima, zal ook zijn opgemerkt door bondscoach Ronald Koeman, die evenals vele PSV-prominenten als Guus Hiddink, Phillip Cocu en Frank Arnesen had plaatsgenomen op het ereterras."