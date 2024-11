Nederlandse media loven Feyenoord na comeback tegen Manchester City: ‘Nederland is een heerlijk voetbalwonder rijker’

De Nederlandse media zijn enthousiast na de stunt van Feyenoord tegen Manchester City. De ochtendkranten zijn zeer te spreken over Anis Hadj Moussa. Ook de teamspirit van de ploeg van Brian Priske wordt bewonderd.

De Telegraaf kopt: ‘Mirakel van Manchester’. De krant schrijft: “Net op het moment dat iedereen dacht dat het Noorse doelpuntenmonster Erling Haaland de Rotterdammers de nek had omgedraaid, stond Feyenoord met nota bene een vracht wisselspelers op uit de dood.”

Het Algemeen Dagblad spreekt over een voetbalwonder. “City stortte in als een kaartenhuis. Van 3-1 werd het 3-2. En uiteindelijk 3-3. In iets meer dan 20 minuten was een kabbelend potje veranderd in een thriller waar de NOS straks in 2053 een Andere Tijden Sport aan wijdt.'

“Nederland is een heerlijk voetbalwonder rijker. Het is een voorbeeld van hoe onvoorspelbaar dit spelletje soms kan zijn. Zélfs nog in een tijd van totaal scheefgegroeide financiële verhoudingen”, aldus het Algemeen Dagblad.

De krant licht één speler extra uit. “Het begon bij Anis Hadj Moussa, de 22-jarige pingelaar die het vuur ontstak. Eerst scoorde hij voor de vierde wedstrijd op een rij. Daarna gaf hij een prachtige voorassist bij de 3-3. Een voorzichtige bijnaam gaat al rond op sociale media. Mahrez aan de Maas, vrij naar Riyad Mahrez, ook een Algerijn. Én ex-speler van City en Guardiola.”

De krant ziet dat het bereiken van de volgende ronde dichtbij is voor Feyenoord. "Na de winst in Spanje tegen Girona en de zege in Lissabon tegen Benfica was er dus de stunt in Manchester. En dat biedt enorm veel perspectief.”

"In de eigen Rotterdamse voetbaltempel kan Feyenoord de knock-outfase bereiken (tegen Sparta Praag, red.). Een overwinning zal volstaan, stellen de rekenmeesters bij de UEFA. En dat met in januari nog wedstrijden tegen Bayern München thuis en Lille uit op het programma”, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

De Volkskrant schrijft dat Feyenoord bezig is aan een historische campagne. “Het was een gelijkspel dat een prominente plaats zal krijgen in de toekomstige geschiedenisboeken van Feyenoord, net als de 1-3 zege op Benfica in Lissabon, eerder in deze Champions League-campagne. Geen woorden, maar daden. En wat voor een daden”, smult de krant.