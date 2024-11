Nederlandse kranten loven speler die Oranje automatisch een stukje beter maakt

De Nederlandse kranten zijn na de 4-0 zege van het Nederlands elftal op Hongarije vooral te spreken over de terugkeer van Frenkie de Jong. De controleur op het middenveld maakt het team van bondscoach Ronald Koeman automatisch een stukje beter, zo luidt het oordeel in de media.

''De uitbundige wijze waarop Weghorst vervolgens de goal vierde, luttele seconden nadat Adam Szalai per brancard het stadion was uitgedragen, heeft tot veel kritiek geleid op social media. Ook de voetbalanalytici Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk lieten zich er kritisch over uit'', verwijst De Telegraaf naar de algemene verontwaardiging over het juichen van Weghorst.

Oranje had in de beginfase moeite met de Hongaren. ''Het Nederlands elftal begon helemaal niet goed aan de wedstrijd en gaf vrijwel vanaf de aftrap een grote kans weg, maar het schot van Loïc Négo werd gestuit door Bart Verbruggen.'' Desondanks liep het Nederlands elftal daarna uit naar een makkelijke overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

Nederland is nu zeker van een plek in de kwartfinale van de Nations League. ''Net zo belangrijk was dat het chagrijn weer even de kop in wordt gedrukt, een maand na de zo zwakke vertoningen in oktober in Duitsland en Hongarije'', zo oordeelt het Algemeen Dagblad. ''Niettemin was ook het thuisduel met de Hongaren lange tijd wat rommelig. Zeker de openingsfase van het Nederlands elftal was erg beroerd, terwijl de counterende Hongaren ook daarna soms wel erg makkelijk het veld overstaken.''

De landelijke krant zet ook vraagtekens achter het juichen van Weghorst na de 1-0 uit een benutte strafschop. ''Met zijn bekende klauwgebaar vierde Weghorst zijn doelpunt alsof er kort daarvoor helemaal niets bijzonders was gebeurd.'' Toch zijn er ook positieve dingen te melden over de boomlange aanvaller. ''Op dit moment is Weghorst de eerste spits in de pikorde van Oranje, in elk geval op deze zaterdagavond tegen de defensieve Hongaren.''

Er waren meer spelers die een hoofdrol opeisten. ''Het middenveld maakte, met de teruggekeerde Frenkie de Jong in het elftal, bij vlagen een voortreffelijke indruk. Bovenal dankzij de dribbelende spelmaker zelf, maar zeker ook in combinatie met de rasvoetballers Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Denzel Dumfries tekende weer voor een doelpunt én een assist: het rendement van de rechtsback grenst in Oranje inmiddels aan het ongelooflijke.''

Oranje-watcher Maarten Wijffels is heel blij met de rentree van De Jong. ''433 dagen niet voor het Nederlands elftal kunnen spelen en dan bij je rentree meteen laten zien wat Oranje zonder jou heeft gemist. Het is wat Frenkie de Jong deed tegen Hongarije. Al snel bleek hij weer de magneet die als vanzelf de bal aantrok. Iedereen die zelf voetbalt - het niveau waarop maakt niet uit - weet hoe lekker het is: een medespeler bij wie je op elk moment de bal kwijt kunt. Die zich nooit verstopt.''

''433 dagen na zijn laatste interland presenteerde Frenkie de Jong zich tegen Hongarije vrijwel direct weer als de dominante regisseur bij Oranje. Toch heeft hij nog tijd nodig om zijn topniveau te halen'', zo benadrukt het NRC. ''Feilloos speelde hij zeker niet. Wel waren er weer vlagen van zijn klasse te zien. Hij presenteerde zich vrijwel direct weer als de dominante regisseur, met 74 balcontacten in 68 speelminuten. Wijzen, praten, de bal vragen, dribbelen, acties maken, ruimtes creëren.''

De Volkskrant zag een blij vlagen 'vreemde wedstrijd'. ''Af en toe was daar goed spel van Oranje te zien, met frivole en mooi gevonden aanvallen. Met verdediger Jurriën Timber als een van de besten. Met een middenveld dat altijd in beweging was, met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Allemaal creatieve spelers, met een goede dribbel ook.'' Er klinkt ook kritiek. ''Maar bijna elke keer als de Hongaren vanuit hun gesloten defensie snel de aanval zochten, waren ze gevaarlijk, door het vaak slordige spel van Nederland, het onbegrijpelijke balverlies, ook op dat op papier zo sterke middenveld.''