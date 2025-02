Mocromaffia-acteur Marouane Meftah is opgepakt na een amateurwedstrijd afgelopen weekend, zo weet RTL Boulevard maandagmiddag te melden.

De twintigjarige acteur, bekend van zijn rol in de populaire serie Mocromaffia, waar hij Zakaria (Komtgoed) speelt, werd zaterdagmiddag opgepakt na een duel tussen de Amsterdamse amateurvoetbalclub SDZ 1 en Amstelveen Heemraad 1.

Ooggetuigen meldden aan De Telegraaf dat er na het duel de doelman van SDZ door drie man werd belaagd en met een helm tegen zijn hoofd geslagen. De doelman was duizelig en kon niet meer op zijn benen staan.

De drie jongens waren op het sportpark aanwezig voor een andere wedstrijd en waren dus geen supporters van SDZ 1 of Amstelveen Heemraad 1. SDZ verloor de wedstrijd met 3-2, waarna de keeper van de verliezende ploeg daar stevig van gebaald zou hebben.





Vervolgens kwam het tot een confrontatie met de drie mannen die langs de lijn stonden, één van hen zou acteur Marouane Meftah zijn. Nadat de doelman en zijn drie belagers uit elkaar werden gehaald, is het trio weggerend.

Statement van het management van Marouane Meftah

Het management van de acteur spreekt de berichtgeving van RTL Boulevard tegen. Volgens hen is Meftah niet opgepakt, maar heeft hij zich zelf bij de politie gemeld.

Daarnaast beweert het management dat het de doelman zelf was die de eerste klap uitdeelde en dat Meftah zich enkel verdedigde tegen de aanval.

Ten slotte staat in het afgegeven statement dat Meftah vertrouwen heeft in het politieonderzoek. Er zijn camerabeelden van het incident in handen van de politie. Ook overweegt de Mocromaffia-acteur om zelf aangifte te doen.