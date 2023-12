Nederlands elftal ziet sterspeler van tegenstander wegvallen voor EK

David Alaba heeft zondagavond de voorste kruisband in zijn linkerknie gescheurd, zo maakt Real Madrid bekend. De Oostenrijker moet daardoor het EK 2024 laten schieten.

"Na de tests die zijn uitgevoerd bij onze speler David Alaba is bij hem een scheur van de voorste kruisband van zijn linkerknie vastgesteld. De speler zal de komende dagen een operatie ondergaan", laat Real Madrid weten.

Na dertig minuten spelen tegen Villarreal sloeg het noodlot voor de mandekker toe. De 31-jarige Oostenrijker raakte geblesseerd en aan zijn gezichtsuitdrukking bleek dat het om een ernstige kwetsuur gaat. Alaba is aanvoerder van Oostenrijk, maar kan zijn land dus niet van dienst zijn. Voor een kruisbandblessure staat doorgaans een herstelperiode van een maand of acht à negen.

Voor Real Madrid is het een bijzonder hard gelag. De verdediger is een vaste waarde onder trainer Carlo Ancelotti, die eerder dit seizoen ook al twee basiskrachten weg zag vallen met een gescheurde kruisband: Thibaut Courtois en Éder Militão.

“Alaba heeft zijn kruisband gescheurd en het is heel triest nieuws", reageerde Ancelotti na afloop op de persconferentie. "Dit is de eerste keer dat het mij overkomt: drie van mijn spelers scheuren hun kruisband… Het is ongelooflijk.”

Real wilde aanvankelijk niet de markt op om een nieuwe centrale verdediger aan te trekken, maar gaat dit naar alle waarschijnlijkheid nu alsnog doen. “We zullen de komende dagen bekijken of we iemand aan kunnen trekken in januari", aldus Ancelotti.

Oostenrijk neemt het naast het Nederlands elftal op het EK ook op tegen Frankrijk en één van de volgende vier landen, die onderling nog strijden om een plek op het eindtoernooi: Polen, Wales, Finland of Estland.

