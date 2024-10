Nederlands elftal op rapport: Virgil van Dijk krijgt ondanks domme rode kaart niet het laagste cijfer

Nederland heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan het bijzonder moeizame Nations League-duel met Hongarije. Kort nadat het elftal van bondscoach Ronald Koeman met tien man kwam te voetballen, kopte Denzel Dumfries de gelijkmaker binnen: 1-1. Voetbalzone zet de cijfers op een rijtje.

Bart Verbruggen: 5

Veel had Bart Verbruggen niet te doen, maar toch had de sluitpost bij de tegentreffer beter kunnen optreden. Volgens NOS-analist Pierre van Hooijdonk stond de goalie te ver bij de eerste paal. Zodoende kon Verbruggen de bal, die in ‘zijn’ vijfmetergebied eindigde, niet aanvallen.

Denzel Dumfries: 5,5

Denzel Dumfries speelde in zowel defensief als offensief opzicht een ongelukkige wedstrijd. Wanneer Oranje de bal had - en dat was vaak - begaf de vleugelverdediger zich vaak veel te hoog op het veld, waardoor het voor de Hongaren makkelijker was om het aanvalsspel van Nederland te verdedigen. Bij de tegengoal schakelde Dumfries te laat om, waardoor Zsolt Nagy compleet vrij de voorzet voor de goal kon slingeren. In de tweede helft herpakte Dumfries zich behoorlijk en was hij misschien wel de beste Oranje-speler. Met een rake kopbal bekroonde hij een uitstekend tweede bedrijf.

Stefan de Vrij: 7

Aan de kant van Oranje maakte Stefan de Vrij een sterke indruk achterin. De mandekker stond erg kort op zijn directe tegenstander en kleunde fel de duels in. Na een kort halfuur veredelde De Vrij met een uitstekende sliding een grote kans voor Hongarije. Bij de tegentreffer stapte de mandekker wel wat laat door op de voorgever. Een kopbal van de centrumverdediger in de tweede helft werd ternauwernood gekeerd door Dénes Dibusz. Een tweede kopbal vloog rakelings over het doel.

Virgil van Dijk: 5

Aan de bal liet Virgil van Dijk vrijdagavond weer zien over waanzinnige kwaliteiten te beschikken. Met een strakke pass van wereldklasse bediende hij Tijjani Reijnders, wiens schot - een van de weinigen in de eerste helft - recht op de keeper af dwarrelde. Even later was Reijnders weer het eindstation van een fantastische lange bal van Van Dijk, ditmaal niet resulterend in een schietkans. De Liverpool-verdediger vergat bij de tegengoal om zijn omgeving te scannen. Zo liepen er de nodige Hongaren vrij richting de goal. Met twee gele kaarten in drie minuten - één wegens commentaar op de arbitrage - kreeg Van Dijk de rode kaart. Zo sloopte hij alle kansen op een resultaat voor Oranje.

Micky van de Ven: 5

Micky van de Ven liet zich met zijn grote atletisch vermogen bij vlagen gelden bij Oranje. Toch worstelde de Tottenham Hotspur-uitblinker - net als Dumfries - met het lage blok van de Hongaren. Vaak stond hij te diep om echt gebruik te kunnen maken van zijn aanvallende wapens. Bij de tegengoal trof Van de Ven geen blaam.

Quinten Timber: 5

Quinten Timber maakte vrijdag zijn basisdebuut bij Oranje, maar de Feyenoorder speelde niet zijn beste wedstrijd. Een hard afstandsschot van de middenvelder vloog maar rakelings naast het doel, maar in de passing schortte het er af en toe aan bij de hardwerkende Timber. In het tweede bedrijf leed de debutant twee keer kort achter elkaar op een gevaarlijke positie balverlies. Ook in zijn dribbels was hij niet bijster succesvol.

Ryan Gravenberch: 5

Ook Ryan Gravenberch speelde een ongelukkige rol bij de tegentreffer. Hij koos ervoor de lopende man op te pakken, constateerde Van Hooijdonk, en dat was volgens de analyticus een foute beslissing. Wel stelde Gravenberch middels een soort slidingpass Reijnders in staat om te scoren. Bij de middenvelder van AC Milan ontbrak het echter aan juiste controle. Gravenberch wist echter niet zijn stempel op het spel te drukken zoals hij dat in de vorige interlandperiode wél deed.

Tijjani Reijnders: 5

Reijnders was eigenlijk constant dé vrije man tussen de linies bij Oranje-aanvallen. Met een schotje verschalkte hij Dibusz niet en de doelman greep na een prima dribbel van de Nederlander wederom adequaat in. Ook in de tweede helft werd Reijnders veelvuldig gevonden, maar het schortte bij de middenvelder aan het nodige in de eindfase.

Xavi Simons: 5

Xavi Simons werd relatief veel in het spel betrokken, maar deed er niet bijster veel mee. Zijn spelhervattingen lieten ook te wensen over. De als rechtsbuiten opererende Simons had na een uur spelen een goede actie in huis. De pass op Reijnders was bovendien sterk. Reijnders zijn poging zeilde voorlangs en was net te scherp voor Dumfries.

Joshua Zirkzee: 4

Joshua Zirkzee kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven Brian Brobbey, maar kon bepaald niet imponeren tegen Hongarije. De spits moest als aanspeelpunt fungeren, maar zwierf veel en had het lastig met Willi Orbán in zijn rug. Ook de doorgaans schitterende techniek liet Zirkzee tegen Hongarije in de steek.

Cody Gakpo: 6,5

Gakpo was de meest dreigende aanvaller aan Oranje-kant. Dat onderstreepte hij in de tweede helft met een fantastische voorzet. Dumfries vergat bij de tweede paal echter om de bal binnen te koppen. Eerder in de wedstrijd ontfermde Gakpo zich over een zeldzame indirecte vrije trap. Daarbij had de vleugelspits een betere optie moeten bedenken dan laag en recht op de keeper afschieten. Gakpo’s voorzetten waren uitstekend. Eerst miste de kopbal van Brian Brobbey nog richting, maar een daaropvolgende vrije trap, ingeknikt door Dumfries, was daar het perfecte voorbeeld van.