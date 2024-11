Het Nederlands elftal heeft zich zaterdagavond moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League. In de Johan Cruijff ArenA werd met 4-0 gewonnen van Hongarije. Voetbalzone geeft de basisspelers van Oranje een rapportcijfer.

Cody Gakpo toonde zich de grote aanjager van het Nederlands elftal tegen de Hongaren. De linksbuiten was met zijn dribbels en scherpe voorzetten continu een plaag voor de defensie van de tegenstander. Gakpo gaf de voorzet waar de penalty voor de 1-0 uitkwam en leidde met een voorzet ook de 3-0 van Denzel Dumfries in.

Oranje mag ook dankbaar zijn voor de terugkeer van Frenkie de Jong, die met name in de eerste helft zijn oude rol als regisseur op het middenveld met verve invulde. Ook linksback Jurriën Timber had in balbezit constant de goede oplossing in huis, terwijl Denzel Dumfries als ver vooruitgeschoven rechtsback continu dreiging had. Dumfries gaf de assist op de 4-0 van Teun Koopmeiners, die raak kopte.

Nederland rekende tamelijk eenvoudig af met Hongarije. Toch zag het er achterin niet altijd even geconcentreerd en stabiel uit. De zwakste schakel aan de zijde van Oranje was opmerkelijk genoeg Virgil van Dijk. De aanvoerder dekte bij momenten op meer dan twee meter van zijn tegenstander. Roland Sallai (23ste minuut) en Dominik Szoboszlai (63ste minuut) konden daardoor in vrijheid koppen. Al in de eerste minuut verloor Van Dijk een grondduel, waardoor Loic Nego een-op-een kon komen. Ook zijn partner Jan Paul van Hecke maakte geen al te zekere indruk bij diverse counters van Hongarije.

Bart Verbruggen: 7

Denzel Dumfries: 7,5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 5

Jurriën Timber: 7,5

Ryan Gravenberch: 6

Tijjani Reijnders: 6,5

Frenkie de Jong: 7

Donyell Malen: 7

Wout Weghorst: 6,5

Cody Gakpo: 8,5