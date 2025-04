Nederlander verkozen tot Speler van het Jaar in de Championship

Gustavo Hamer is verkozen tot Speler van het Jaar in de Championship. De veelzijdige middenvelder van Sheffield United was tot dusver betrokken bij zestien goals en assists en hoopt via de play-offs nog promotie naar de Premier League af te dwingen. Afgelopen seizoen wist Crysenscio Summerville de trofee te veroveren.

Het is het tweede seizoen bij the Blades voor de in Brazilië geboren Nederlander. Ondanks zijn negen doelpunten greep Sheffield United weliswaar directe promotie mis, maar in de nacompetitie kan Hamer met zijn ploeg alsnog een ticket naar de Premier League afdwingen.

Hamer troefde in de verkiezing onder meer James Trafford (Burnley) en Daniel James (Leeds United), die zich al wel verzekerden van promotie, af. De Nederlander is bovendien de enige speler in het Elftal van het Jaar in de Championship.

“Het voelt ongelooflijk om deze prijs te winnen”, zo reageert Hamer zelf na de uitreiking van de trofee. “Ik denk niet dat je trotser kunt zijn als speler. Ik denk dat ik naar huis ga en dat mijn zoontje ook heel trots op me zal zijn, en daar doe je het uiteindelijk voor.”

“Dit seizoen is zwaar geweest voor ons als team, omdat we geen directe promotie hebben afgedwongen, wat eigenlijk ons doel was. Maar we zijn er klaar voor om weer de play-offs in te gaan.”

“Vertrouwen tussen spelers en managers is erg belangrijk in het voetbal en in het leven”, vervolgt hij. “Ik denk dat het vertrouwen dat manager Chris Wilder me geeft om te spelen zoals ik wil spelen, geweldig is.”

“Ik heb het geluk gehad om eerder in de play-offs te staan, dus je weet hoe dat voelt. Ditmaal wil ik winnen, die trofee pakken en komen waar we horen”, besluit Hamer. Onlangs gaf de middenvelder overigens in gesprek met Viaplay nog aan te hopen ooit voor Feyenoord te spelen.