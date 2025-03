Uitblinker uit het Engelse voetbal naar Feyenoord? 'Het zou fantastisch zijn'

Gustavo Hamer (27) hoopt het shirt van zijn jeugdliefde Feyenoord ooit nog eens te dragen. Dat zegt de veelzijdige middenvelder van Sheffield United in gesprek met Viaplay.

De controleur koestert nog altijd mooie herinneringen aan Feyenoord. “Bij Feyenoord ben ik begonnen en in één jaar kampioen geworden, al heb ik zelf niet heel veel mogen spelen. Feyenoord is nog steeds mijn club en ik kijk elke wedstrijd”, aldus de openhartige Hamer.

Hoewel Hamer baalt van de manier waarop hij is afgeserveerd bij Feyenoord, zou de middenvelder graag terugkeren in De Kuip. “Nog steeds heb ik warme gevoelens en veel vrienden die voor Feyenoord zijn. Het zou fantastisch zijn om daar nog één, twee of misschien wel drie jaartjes mee te doen."

Hamer was bijna drie jaar oud toen hij geadopteerd werd uit een weeshuis in Zuid-Brazilië. Hij groeide op in Leiden en werd door Feyenoord in 2011 opgepikt bij RKVV Meerburg. In Rotterdam-Zuid doorliep Hamer diverse jeugdelftallen.

In het kampioensjaar van 2017 debuteerde Hamer onder Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Uiteindelijk speelde hij slechts 22 minuten in de Rotterdamse hoofdmacht, verdeeld over 2 optredens.

PEC nam Hamer over van Feyenoord en in Zwolle groeide hij uit tot een uitstekende Eredivisie-speler. In 2020 werd hij voor 4,5 miljoen euro verkocht aan Coventry City. Drie jaar later volgde een prachtige transfer naar Sheffield United, dat ruim 17 miljoen euro betaalde voor zijn diensten.

Op Bramall Lane ligt Hamer nog tot medio 2027 vast. Volgens het Duitse Transfermarkt is de rechtspoot momenteel 15 miljoen euro waard. Hamer speelde in de afgelopen vijf jaar honderden wedstrijden in het Engelse voetbal, waarvan 36 in de Premier League. In Sheffield is hij dit jaar wederom een dragende kracht.